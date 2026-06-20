La disputa entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) sumó un nuevo capítulo. La entidad que nuclea a los profesionales de la salud de La Plata intimó formalmente al presidente de la obra social, Homero Giles, para que ratifique o rectifique una serie de declaraciones realizadas durante una entrevista radial, en las que calificó a la organización como una "institución parasitaria".

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La presentación se realizó mediante una carta documento firmada por el presidente de la AMP, Gastón Quintans, en la que se otorga un plazo de 48 horas para que el funcionario provincial se retracte o sostenga sus dichos. En el texto, la entidad sostiene que las expresiones de Giles fueron "injuriantes" y lesionan "el buen nombre, honor e imagen" de la institución ante la comunidad médica y la sociedad.

Según la carta documento, las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista emitida el 19 de junio en Radio Provincia. Allí, la AMP asegura que Giles afirmó que la entidad es una "institución parasitaria del IOMA", que durante décadas habría "parasitado los recursos" de la obra social y que actúa como un "pasamano de dinero", entre otras acusaciones. La agremiación rechazó de plano esas expresiones y advirtió que podría avanzar con acciones judiciales civiles y penales si no obtiene una respuesta satisfactoria.

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La respuesta de la Agremiación Médica Platense

A través de un comunicado oficial, la AMP calificó los dichos del titular del IOMA como "falsos, maliciosos e irresponsables" y sostuvo que constituyen una agresión institucional contra una entidad con 85 años de trayectoria.

La organización defendió además su rol dentro del sistema sanitario y explicó que administra convenios con más de 80 obras sociales, además de desarrollar tareas de organización, facturación y transferencia de pagos para miles de profesionales médicos.

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"Las expresiones vertidas por el titular del IOMA no atacan únicamente a la AMP. Ofenden a toda la comunidad médica que diariamente sostiene el sistema de salud con profesionalismo, compromiso y vocación", señalaron desde la entidad.

Asimismo, remarcaron que durante años acercaron propuestas para mejorar la atención de los afiliados de IOMA y cuestionaron que, en lugar de responder por los problemas de la obra social, Giles haya optado por la confrontación pública.

El Colegio de Médicos también salió al cruce

Las declaraciones del presidente del IOMA también motivaron una fuerte reacción del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito I.

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La institución expresó su "enérgico repudio" a las expresiones de Giles y consideró que se trató de agresiones injustificadas hacia una entidad médica histórica de la capital bonaerense.

Además, el Colegio reclamó la intervención del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y del gobernador Axel Kicillof para promover instancias de diálogo que permitan encauzar el conflicto.

"Este tipo de expresiones y acciones de violencia política hacia instituciones médicas históricas no contribuyen a encontrar soluciones frente a la compleja situación que atraviesa el sistema de salud", señalaron desde la entidad.

El conflicto por IOMA llegó a la Legislatura

La nueva controversia se produce en medio de una creciente discusión política sobre el funcionamiento de la obra social bonaerense.

El pasado 11 de junio, la crisis del IOMA desembarcó en la Cámara de Diputados bonaerense, donde la oposición logró reunir el quórum necesario para una sesión especial destinada a debatir distintos proyectos vinculados a la situación de la obra social provincial.

Sin embargo, la discusión nunca llegó a concretarse. El bloque de Fuerza Patria bajó al recinto para impedir los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de las iniciativas impulsadas por la oposición, por lo que la sesión fue levantada a los pocos minutos.

En aquella oportunidad, los bloques opositores cuestionaron el funcionamiento de la obra social y reclamaron respuestas del Ejecutivo provincial, en un escenario de creciente tensión que ahora suma un nuevo frente de conflicto entre las autoridades del IOMA y las entidades médicas platenses.