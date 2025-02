🔴ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LUIS CAPUTO: EL ESCÁNDALO CRIPTO



💬"No fue un acto de Gobierno, es algo que hizo el presidente de su cuenta personal".

💬"Pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este presidente".

Luis Caputo sostuvo que Milei "es alguien que está ciento por ciento por el país y jamás haría nada para beneficiarse él", en medio del escándalo con la cripto $LIBRA.

"No diría esto prácticamente de nadie: pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este Presidente", resaltó el funcionario nacional en declaraciones a la señal A24.

Y agregó: "Se limita a un error que él mismo reconoció y que actuó rápidamente porque enseguida creó una unidad investigadora".

Además, consideró que tras la promoción de $LIBRA, que creció rápidamente de capital, pero luego de derrumbó, no está en duda la honestidad del Presidente. "El tema del beneficio personal está fuera de discusión. Ni el kirchnerismo cree eso", consideró.

Sobre lo sucedido a partir de la publicación del tuit el viernes último en la cuenta oficial de Milei, el ministro de Economía expresó: "No es un acto del gobierno, fue una cosa que hizo el Presidente desde su cuenta personal. Para mí no hay fondos públicos involucrados ni nada. No hay ninguna duda, ni los que piden juicio político lo creen. Acá no hubo ni dolo, ni delito, ni corrupción, esto es clave".