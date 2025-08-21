Escándalo en Avellaneda: Néstor Grindetti culpó por las desmanes a los hinchas de la U. de Chile y pidió una sanción
"Lo de este miércoles fue lamentable. Los simpatizantes de Universidad nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada", dijo el Presidente de Independiente.
“Hubo un comportamiento repudiable de los simpatizantes de Universidad de Chile. Estamos con bronca, amargados, angustiados porque el público de Independiente no se merecía una cosa así”, sentenció Néstor Grindetti tras los gravísimos incidentes en el Libertadores de América que obligó a suspender el cotejo.
Cuando transcurría el segundo tiempo entre Rojo y la U, desmanes en la tribuna frenaron el partido por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los visitantes atacaron las bandejas de los hinchas rojos y la terna arbitral determinó expulsarlos. Ante la inacción policial intervino la barra de Independiente y todo se desmadró.
“Cuando fuimos a Chile, el comportamiento de nuestra gente fue impecable y no pasó absolutamente nada”, añadió Grindetti, a la vez que pidió que se sancione a Universidad.
