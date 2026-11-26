La última sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados bonaerense terminó este miércoles en medio de fuertes cruces políticos y reclamos de organizaciones que aguardaban el tratamiento de distintas leyes. Aunque el recinto abrió cerca de la medianoche, los legisladores resolvieron postergar el debate hasta este jueves a las 12.00, principalmente por las diferencias en torno al proyecto que busca regular las apuestas online y prevenir la ludopatía.

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El conflicto se produjo después de una extensa jornada de negociaciones para unificar los distintos proyectos que habían llegado al recinto con dictámenes diferentes. El objetivo era acordar una ley integral que estableciera nuevas restricciones para las plataformas de apuestas y mecanismos de prevención, pero las diferencias sobre el texto y, especialmente, sobre el destino de los fondos recaudados impidieron cerrar un acuerdo.

Sabíamos que iba a ser difícil. Seguiremos intentando hasta que sea ley👇 — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 26, 2026

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, había pedido inicialmente un cuarto intermedio de 10 o 15 minutos para terminar de ordenar el tratamiento. Sin embargo, el diputado del PRO Alejandro Rabinovich solicitó postergar la sesión hasta el mediodía del jueves porque, según explicó, los legisladores habían recibido el nuevo texto apenas unos 20 minutos antes y no habían tenido tiempo suficiente para analizarlo.

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Rabinovich cuestionó que la propuesta unificada tuviera modificaciones respecto de los dictámenes anteriores y sostuvo que no podía considerarse un texto consensuado sin un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Durante su intervención mencionó que el documento tenía 24 páginas y 39 modificaciones respecto del despacho de minoría.

#Ahora | Sesión: se aprobó cuarto intermedio hasta las 12 del mediodía. — Diputados BA (@HCDiputadosBA) November 26, 2026

La periodista Belén Robledo, que siguió el desarrollo de la sesión desde la Legislatura, había informado previamente que los bloques trabajaban sobre un texto unificado de 27 páginas y que el punto más conflictivo seguía siendo el destino de un fondo estimado en 300.000 millones de pesos, bajo la órbita del Instituto de Lotería y Casinos.

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El duro discurso de Tignanelli

Una vez aprobada la moción para pasar a un cuarto intermedio, Tignanelli volvió a tomar la palabra y apuntó contra los bloques opositores: “Quieren irse a dormir, esa es la realidad”. El legislador sostuvo que la decisión no solo frenaba la discusión sobre las apuestas online, sino también otras 45 iniciativas que, según afirmó, tenían acuerdo entre los espacios políticos.

Entre ellas había proyectos vinculados con la salud y la discapacidad, cuyos familiares, organizaciones y prestadores aguardaban desde hacía horas en los palcos del recinto.

Escándalo en la Cámara de Diputados de PBA: no hubo acuerdo para tratar el proyecto para regular casas de apuestas. El oficialismo no consiguió consensos con la oposición y se pasó a cuarto intermedio hasta las 12 del viernes. Facundo Tignanelli cargó duro contra los legisladores que plantearon discutir la iniciativa mañana y tampoco a tratar otros proyectos. “Es más importante para un montón de diputados, diputadas y dirigentes políticos lo que opina 7 tipos que son multimillonarios”, dijo el camporista — Andrés Sosa (@Sosandres) November 26, 2026

El jefe de la bancada peronista cuestionó que las diferencias sobre la regulación del juego terminaran condicionando el tratamiento del resto del temario y apuntó contra las empresas que explotan las apuestas online en la provincia.

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"Como es más importante para un montón de diputados, diputadas y dirigentes políticos lo que opinan siete tipos que son multimillonarios y que se llevan un montón de guita a costa de nuestros pibes, voltean una sesión en la que hay 45 puntos acordados", lanzó.

Luego acusó a la oposición de querer retirarse para no permitir que el oficialismo avanzara con otros proyectos y cerró su intervención con una frase que marcó el tono de la madrugada: "Ojalá mañana a las 12 no los apreten, vengan, pongan el culito y levanten la mano para defender los intereses de los bonaerenses".

Fuerte cruce de Facundo Tignanelli a los legisladores que votaron para abrir cuarto intermedio hasta mañana a las 12. https://t.co/DhnGMAIMNF — Belén Robledo (@belurob_) November 26, 2026

El periodista Juan Aravena también reflejó el clima que se vivía en la Legislatura durante las horas previas a la sesión, con publicaciones sobre las extensas negociaciones y la espera en el recinto. Por su parte, Andrés Sosa describió el episodio como un “escándalo parlamentario” y destacó el fuerte enfrentamiento entre Tignanelli y los legisladores opositores.

Qué pasará este jueves

La sesión quedó convocada para este jueves a las 12 del mediodía. Allí, los diputados deberán retomar la discusión del proyecto contra la ludopatía y buscar un acuerdo sobre el texto definitivo.

Una vergüenza que la oposición haya votado irse a sus casas a dormir sin tratar las leyes de salud que teníamos para hoy. Estaba convencida que los habían votado para representar a la fente pero hoy no fue así. Mucha gente dolida, mucha tristeza y cuerpos que llevaran esta jornada registrada por el dolor. — Ayelen Rasquetti (@ayerasquetti) November 26, 2026

Además, el temario incluye otras iniciativas de relevancia: un proyecto de Maite Alvado para exigir el voto de dos tercios de ambas cámaras antes de privatizar empresas estatales bonaerenses y una propuesta de Ayelén Rasquetti para que las petroleras informen los aumentos de combustibles con 24 horas de anticipación.

La expectativa también está puesta en las organizaciones y familias que permanecieron durante horas en la Legislatura a la espera de que se trataran iniciativas vinculadas con la salud, las cardiopatías congénitas y la discapacidad.