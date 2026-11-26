Escándalo en Diputados: "Quieren irse a dormir", el reproche de Tignanelli tras caerse el debate sobre casinos online
La Cámara baja bonaerense pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves al mediodía, después de que el PRO reclamara más tiempo para analizar el proyecto contra la ludopatía. El jefe del bloque peronista acusó a la oposición de frenar también otras iniciativas que esperaban organizaciones en los palcos y lanzó duras críticas.
La última sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados bonaerense terminó este miércoles en medio de fuertes cruces políticos y reclamos de organizaciones que aguardaban el tratamiento de distintas leyes. Aunque el recinto abrió cerca de la medianoche, los legisladores resolvieron postergar el debate hasta este jueves a las 12.00, principalmente por las diferencias en torno al proyecto que busca regular las apuestas online y prevenir la ludopatía.
El conflicto se produjo después de una extensa jornada de negociaciones para unificar los distintos proyectos que habían llegado al recinto con dictámenes diferentes. El objetivo era acordar una ley integral que estableciera nuevas restricciones para las plataformas de apuestas y mecanismos de prevención, pero las diferencias sobre el texto y, especialmente, sobre el destino de los fondos recaudados impidieron cerrar un acuerdo.
El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, había pedido inicialmente un cuarto intermedio de 10 o 15 minutos para terminar de ordenar el tratamiento. Sin embargo, el diputado del PRO Alejandro Rabinovich solicitó postergar la sesión hasta el mediodía del jueves porque, según explicó, los legisladores habían recibido el nuevo texto apenas unos 20 minutos antes y no habían tenido tiempo suficiente para analizarlo.
Rabinovich cuestionó que la propuesta unificada tuviera modificaciones respecto de los dictámenes anteriores y sostuvo que no podía considerarse un texto consensuado sin un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Durante su intervención mencionó que el documento tenía 24 páginas y 39 modificaciones respecto del despacho de minoría.
La periodista Belén Robledo, que siguió el desarrollo de la sesión desde la Legislatura, había informado previamente que los bloques trabajaban sobre un texto unificado de 27 páginas y que el punto más conflictivo seguía siendo el destino de un fondo estimado en 300.000 millones de pesos, bajo la órbita del Instituto de Lotería y Casinos.
El duro discurso de Tignanelli
Una vez aprobada la moción para pasar a un cuarto intermedio, Tignanelli volvió a tomar la palabra y apuntó contra los bloques opositores: “Quieren irse a dormir, esa es la realidad”. El legislador sostuvo que la decisión no solo frenaba la discusión sobre las apuestas online, sino también otras 45 iniciativas que, según afirmó, tenían acuerdo entre los espacios políticos.
Entre ellas había proyectos vinculados con la salud y la discapacidad, cuyos familiares, organizaciones y prestadores aguardaban desde hacía horas en los palcos del recinto.
El jefe de la bancada peronista cuestionó que las diferencias sobre la regulación del juego terminaran condicionando el tratamiento del resto del temario y apuntó contra las empresas que explotan las apuestas online en la provincia.
"Como es más importante para un montón de diputados, diputadas y dirigentes políticos lo que opinan siete tipos que son multimillonarios y que se llevan un montón de guita a costa de nuestros pibes, voltean una sesión en la que hay 45 puntos acordados", lanzó.
Luego acusó a la oposición de querer retirarse para no permitir que el oficialismo avanzara con otros proyectos y cerró su intervención con una frase que marcó el tono de la madrugada: "Ojalá mañana a las 12 no los apreten, vengan, pongan el culito y levanten la mano para defender los intereses de los bonaerenses".
El periodista Juan Aravena también reflejó el clima que se vivía en la Legislatura durante las horas previas a la sesión, con publicaciones sobre las extensas negociaciones y la espera en el recinto. Por su parte, Andrés Sosa describió el episodio como un “escándalo parlamentario” y destacó el fuerte enfrentamiento entre Tignanelli y los legisladores opositores.
Qué pasará este jueves
La sesión quedó convocada para este jueves a las 12 del mediodía. Allí, los diputados deberán retomar la discusión del proyecto contra la ludopatía y buscar un acuerdo sobre el texto definitivo.
Además, el temario incluye otras iniciativas de relevancia: un proyecto de Maite Alvado para exigir el voto de dos tercios de ambas cámaras antes de privatizar empresas estatales bonaerenses y una propuesta de Ayelén Rasquetti para que las petroleras informen los aumentos de combustibles con 24 horas de anticipación.
La expectativa también está puesta en las organizaciones y familias que permanecieron durante horas en la Legislatura a la espera de que se trataran iniciativas vinculadas con la salud, las cardiopatías congénitas y la discapacidad.
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