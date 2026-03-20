El fútbol argentino vuelve a quedar bajo sospecha. En las últimas horas se difundieron presuntos chats que involucrarían al árbitro Luis Lobo Medina en un supuesto arreglo de partido durante el torneo de la Primera Nacional 2021.

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El informe fue emitido por Todo Noticias (TN) y generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como político. Según lo expuesto, las conversaciones —cuya autenticidad no fue confirmada oficialmente— incluirían intercambios entre el juez y un dirigente vinculado a la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino.

El foco está puesto en un partido puntual: el empate 3 a 3 entre Club Atlético Tigre y Club Atlético Mitre, disputado el 12 de octubre de 2021. Aquel encuentro quedó marcado por dos decisiones arbitrales que generaron polémica: la expulsión de un jugador de Mitre por doble amarilla a los 27 minutos del primer tiempo y un penal muy discutido en el complemento que derivó en el empate del equipo de Victoria.

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Semanas después de ese partido, Tigre logró el ascenso a la Primera División tras vencer 1-0 a Club Atlético Barracas Central en la final. Ese torneo ya había estado envuelto en cuestionamientos y críticas en redes sociales, con reiteradas denuncias de fallos arbitrales polémicos.

A casi cinco años de aquellos hechos, la difusión de estos chats reavivó las sospechas y volvió a poner en circulación las imágenes del partido. En ese contexto, el caso escaló al plano judicial.

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El legislador porteño Facundo Del Gaiso anunció que presentó una denuncia penal para que se investigue un posible arreglo de partidos, lo que podría abrir un nuevo frente para el fútbol argentino.

PENAL contra el Lobo Medina.



Ya está presentada la denuncia por estafa y defraudación. https://t.co/HHB1ZMiDR5 pic.twitter.com/hbcHRbHW8K — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) March 20, 2026

Mientras tanto, Lobo Medina continúa activo en la Primera División y, pese a las polémicas que lo han rodeado en distintos encuentros, sigue siendo designado. De hecho, este viernes está programado para dirigir el partido entre Tigre y Club Atlético Banfield.

Por ahora, no hubo pronunciamientos oficiales de la AFA ni confirmaciones sobre la veracidad de los chats, pero el escándalo ya está instalado y promete seguir sumando capítulos.