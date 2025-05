La dirigente libertaria, Viviana Aguirre, desató un escándalo en el espacio libertario tras denunciar hechos de corrupción dentro del espacio y se recrudece la interna silenciosa entre Karina Milei y Santiago Caputo. Sebastián Pareja quién está alineado con la hermana del Presidente, es acusado por la diputada suplente de pedir coimas; y de hecho denunció que la mano derecha del senador bonaerense le pidió un millón de pesos.

En ese contexto, Aguirre también acusó al dirigente de estar construyendo un espacio político propio, por fuera de la estructura de La Libertad Avanza. “Sebastián Pareja está armando su propio espacio dentro del partido, está poniendo a toda su gente, a su militancia”, afirmó en declaraciones al programa Cueste lo que Cueste de FM 3 Ciudades.

Aguirre brindó una entrevista al programa Cueste lo que Cueste en FM 3 Ciudades.

La platense aseguró que muchos de los que responden a Pareja dan por hecho que el gobierno nacional no se sostiene. “Dicen que esto se va a caer y que cuando se caiga el gobierno de Javier, ellos van a subsistir con Sebastián", lanzó Aguirre atribuyendo la declaración a una diputada provincial a la que señala como “la amante de Pareja”.

“Yo no estoy diciendo cosas porque sí. Esto es lo que está pasando”, advirtió. Y fue más allá: “Karina Milei y el Presidente se van a dar cuenta que Sebastián los está traicionando. Porque si vos estás trabajando para un gobierno, ¿vas a hacer que tu propio gobierno caiga?”.

Aguirre también deslizó que el actual espacio político libertario en la provincia funciona como un armado cerrado y verticalista: “No te podés mover. Vos no estás ahí para averiguar, ni para hacer nada. Estás para firmar. Para hacer lo que ellos te dicen”.

En este contexto, Aguirre relató que le gustaría ser candidata y que está alineada con el senador Carlos Kikuchi, quien este lunes presentó una nota en la Cámara Alta, junto a sus compañeros de bloque, anuciando que cambia la denominación de La Libertad Avanza por Unión, Renovación y Fe, también en el medio de críticas contra Pareja por su acercamiento con el PRO.

“Me pidieron un millón de pesos de retorno en un sobre. Les dije que no”

La entrevista también incluyó una grave denuncia que se remonta a principios de este año, cuando Aguirre todavía ocupaba la dirección del PAMI en La Plata. Según relató, fue presionada por el entorno de Pareja para entregar retornos y firmar documentación que consideró ilegal.

“Me pidieron un millón de pesos de retorno y que firmara papeles ilegales”, afirmó. Dijo que la reunión fue en enero, en el despacho de Sebastián Pareja en el Senado bonaerense, y que el pedido fue hecho por Juan Osaba, operador de máxima confianza del senador. “Le dije: ‘Bueno, pasame la cuenta y te transfiero’. Me respondió que no, que eso se manejaba en un sobre, y que él lo iba a pasar a buscar una vez por mes”, relató. “Yo no podía firmar eso. Después el que va preso es el que pone la firma. No acepté”, agregó.

La dirigente sostuvo que esa negativa fue el punto de quiebre: “Ahí fue cuando empezó todo. Me dejaron como directora contable, pero sin funciones, y después me echaron”. En su lugar, designaron a Raúl Simonetto, un excolaborador suyo: “Lo puse yo. Armamos el equipo juntos, y después él se quedó y a mí me dejaron afuera”.

Denuncias cruzadas y clima enrarecido en el oficialismo libertario

Aguirre remarcó que sus declaraciones no son un ataque al gobierno nacional, sino una advertencia para el propio espacio libertario: “Estoy convencida de este proyecto. Estoy para defender al Presidente, no para quedarme callada”.

Las denuncias de Aguirre se suman a otras investigaciones sobre posibles irregularidades en el PAMI. El actual titular del organismo, Mario Lugones, cercano a Santiago Caputo, ordenó revisar los contratos de las delegaciones bonaerenses. En su comunicado, prometió terminar con el uso del PAMI como “caja política”.

“Desde que asumieron están robando al pueblo con todo lo que vienen haciendo”, lanzó Aguirre. “Y Karina, que para mí es como una hermana, no se está dando cuenta de que la están traicionando desde adentro”, remató.