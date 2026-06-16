La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedó empañada por violentos incidentes protagonizados por hinchas argentinos y argelinos en pleno Times Square, uno de los puntos más concurridos de Nueva York.

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Las peleas se registraron durante un banderazo organizado por simpatizantes de distintos países que se encuentran acompañando a sus selecciones en Estados Unidos. Los videos comenzaron a circular durante la madrugada de este martes y muestran intercambios de golpes de puño, empujones y hasta patadas voladoras entre grupos de ambas parcialidades.

💣🔥 "AHORA SÍ EMPEZÓ EL MUNDIAL"



Hinchas de Argentina 🇦🇷 y Argelia 🇩🇿 se pelearon en Times Square, a horas del partido que marcará el debut mundialista de ambos.pic.twitter.com/1jqlhGOSAb — PaseClave (@paseclave__) June 16, 2026

Las imágenes generaron preocupación debido a que los enfrentamientos ocurrieron en una zona con gran presencia de turistas, familias y niños que se encontraban participando de los festejos previos al comienzo de la jornada mundialista.

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Argentina y Argelia se enfrentarán este martes desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el partido correspondiente al debut de ambos equipos en la Copa del Mundo 2026.

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Mientras tanto, a casi 2.000 kilómetros de distancia, otros miles de argentinos vivieron una jornada completamente distinta en Kansas City. Cerca de 3.000 simpatizantes participaron de un multitudinario banderazo en el Mill Creek Park, donde predominó un clima festivo y prácticamente no fue necesaria la presencia policial.

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En paralelo, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó su última práctica antes del estreno mundialista y posó para la tradicional foto oficial del torneo. En la imagen, los jugadores exhibieron una bandera con un mensaje de apoyo para Leo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante la preparación previa al campeonato.