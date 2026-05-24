La salida de Gustavo Costas como entrenador de Racing Club desató una fuerte reacción de los hinchas este domingo en Avellaneda. En medio de una protesta en las puertas del estadio Presidente Perón, un grupo de simpatizantes terminó forzando uno de los portones de ingreso al Cilindro y logró entrar al estadio mientras crecían los cánticos contra la dirigencia encabezada por Diego Milito.

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La situación ocurrió pocas horas después de que se conociera que Costas fue despedido de Racing tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Aunque el club todavía no emitió un comunicado oficial, distintos medios nacionales confirmaron que la decisión fue tomada por Milito junto al director deportivo Sebastián Saja.

Según informó el portal deportivo Doble Amarilla, la manifestación comenzó de manera pacífica en las inmediaciones del estadio, pero escaló cuando algunos empleados de seguridad “comenzaron a reírse”, situación que los hinchas interpretaron como una provocación.

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🚨 #AHORA | COSTAS FUE A SALUDAR A LOS HINCHAS DE RACING EN SU DESPEDIDA



📌 El ahora ex entrenador de la 'Academia' fue reconocido por los simpatizantes presentes en el Cilindro de Avellaneda



🗣️ Además, siguieron los cánticos contra el presidente: "Gustavo es Racing, Milito no" pic.twitter.com/LxWpvpNtfN — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 24, 2026

“Con Costas no se jode” y “Llamá a elecciones”

Durante la protesta se escucharon fuertes cánticos contra la comisión directiva y especialmente contra Diego Milito, que quedó en el centro de la bronca de los simpatizantes por la salida de uno de los máximos ídolos contemporáneos del club.

“Milito botón”, “Con Costas no se jode”, “La comisión se va a la p...” y “Llamá a elecciones” fueron algunos de los gritos que retumbaron en las puertas del estadio de Racing.

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🚨 PROTESTA DE HINCHAS DE RACING TRAS LA SALIDA DE COSTAS Y CÁNTICOS CONTRA MILITO



🗣️ "Milito botón", "Con Costas no se jode", "La comisión se va a la p..." y "Llamá a elecciones", algunos de los gritos de guerra que suenan en las puertas del Cilindro pic.twitter.com/RtaakSWzMM — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 24, 2026

La tensión fue creciendo hasta que un grupo de hinchas terminó forzando uno de los accesos e ingresó al Cilindro de Avellaneda. “Con Racing no se jode”, siguieron cantando ya dentro del estadio.

La protesta ocurrió en medio de un clima de fuerte malestar entre los hinchas luego de un semestre irregular desde lo futbolístico, pero que igualmente mantenía respaldo popular hacia Costas por los títulos internacionales obtenidos y por su identificación histórica con el club.

🚨 #AHORA | HINCHAS DE RACING FORZARON EL PORTÓN DE INGRESO AL CILINDRO Y ESTÁN DENTRO DEL ESTADIO



📌 Mientras transitaba la manifestación de manera pacífica, algunos empleados de seguridad "comenzaron a reirse". Esta situación fue tomada como una provocación y derivó en un… pic.twitter.com/iHpymoBas2 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 24, 2026

El emotivo saludo de Gustavo Costas a los hinchas de Racing

En medio del clima caliente, Gustavo Costas se acercó a saludar a los hinchas que permanecían en las puertas del estadio y recibió una ovación. El entrenador estuvo acompañado por familiares y miembros de su cuerpo técnico en una despedida cargada de emoción.

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La despedida de Gustavo Costas ante su gente. Una imagen que duele de ver. Muchas gracias 🙏🏻 pic.twitter.com/OxrTsjFnVQ — Ignacio Raposo ⭐️⭐️⭐️ (@PochoRaposo) May 24, 2026

“Gustavo es Racing, Milito no”, cantaron los simpatizantes mientras el DT agradecía el apoyo y saludaba a quienes se acercaron al estadio Presidente Perón.

El ahora ex entrenador deja el cargo luego de dirigir 134 partidos en este último ciclo, con 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 58%. Además, conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2026, títulos que quedaron marcados en la historia reciente de la Academia.

Gustavo Costas saliendo por la puerta grande de #Racing: "Vos nos diste la copa, vos nos diste alegría, lo que hiciste por Racing, no se olvida en la vida".



Hasta muy pronto, Gustavo pic.twitter.com/fAuzEX7XJX — Dante López Foresi (@DanteForesi) May 24, 2026

Qué dijo Diego Milito sobre la salida de Costas

En declaraciones públicas, Diego Milito calificó la jornada como “un día triste” y aseguró que la decisión fue tomada luego de una charla “muy sincera y profunda” con el entrenador.

“Entendíamos que era un final de ciclo”, sostuvo el presidente de Racing, quien también afirmó que “este plantel necesita un cambio de aire”.

La salida de Costas llega en medio de un semestre complicado para Racing, marcado por la eliminación frente a Rosario Central en el Torneo Apertura —partido tras el cual Milito había denunciado que “el fútbol argentino está roto”— y la reciente caída en la Copa Sudamericana.

Tal como publicó anteriormente LaNoticia1, la derrota ante Rosario Central ya había generado una fuerte crisis interna en el club de Avellaneda, con explosivas declaraciones del presidente académico contra el arbitraje y un clima de tensión creciente entre dirigentes, cuerpo técnico e hinchas.

En las últimas semanas, Racing apenas ganó dos de sus últimos once partidos y quedó fuera de las principales competencias del semestre.

Racing todavía no oficializó la salida del DT

Hasta el momento, Racing Club no publicó un comunicado oficial anunciando la salida de Gustavo Costas, aunque el propio entrenador ya se despidió del plantel y del cuerpo técnico.

De manera interina, los próximos partidos serían dirigidos por Chirola Romero y Luciano Aued, mientras la dirigencia define quién será el nuevo entrenador del club de Avellaneda.