Lo que prometía ser una charla distendida en el programa Lo del Turco terminó siendo un verdadero escándalo. Guillermo Moreno y Fabio Cuggini protagonizaron un cruce explosivo que casi termina a las piñas, en vivo y frente a las cámaras. La discusión fue subiendo de tono con el correr de los minutos, hasta que los insultos, las amenazas y los gestos violentos se apoderaron del clima.

Todo arrancó apenas iniciado el programa, cuando Cuggini lo trató de “chorro” en la cara al exfuncionario kirchnerista, lo que desató el caos. “Me dan vergüenza vos, el Chino y Santoro”, lanzó el estilista. Moreno no se quedó callado: “Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada. Vos me das vergüenza a mí”, retrucó, visiblemente molesto.

"Cuggini":

Por el cruce de Fabio Cuggini con Guillermo Moreno en #LoDelTurco pic.twitter.com/mN40aWi9jd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 2, 2025

La tensión creció rápido. El peluquero le dijo que le estaba “cantando las 40”, lo que generó una reacción furiosa de Moreno: “A ver si me entendés, vos no me cantás un carajo”. La situación ya se sentía incómoda, pero todavía faltaba lo peor.

Más tarde, mientras cenaban en el set, la temperatura volvió a subir cuando Cuggini criticó al papa Francisco. Eso no solo enfureció a Moreno, sino que también incomodó a la producción del programa. El ambiente se volvió denso y ya no hubo vuelta atrás.

Se picó Moreno en lo del turco y casi se van a las piñas porque le dijeron chorro en la cara: pic.twitter.com/9poGTwDJK0 — TQM Javier Milei (@tqmjaviermilei) May 2, 2025

En otro momento, el empresario cargó nuevamente contra el exsecretario de Comercio por su paso por el gobierno: “Si tenés todas las soluciones, ¿por qué no las aplicaste cuando estabas?”, lanzó. Luego agregó una frase provocadora: “Como político, te la voy a poner hasta el caracú”.

El exfuncionario no se lo tomó bien. Señaló las botellas sobre la mesa y le lanzó una advertencia: “No rompas más los huevos, gordito. Dejate de hinchar las pelotas”. El gesto más preocupante fue cuando Moreno agarró una botella de vidrio y la puso sobre la mesa con actitud desafiante.

LA COSA NO TERMINA AHÍ GENTE KSJDKSJSJSJ ESTA DESQUICIADO pic.twitter.com/lVYPFYtdcZ — TQM Javier Milei (@tqmjaviermilei) May 2, 2025

“¿Me vas a pegar con la botella?”, le preguntó Cuggini. “No sé, vamos a ver qué hacemos”, retrucó el dirigente. En ese instante, el estilista se sacó los lentes y lo desafió: “Pegame con la botella, todo tuyo. Pero lastimame, Moreno”.

El episodio terminó con la intervención de la producción y el conductor, Claudio “Turco” García, intentando calmar las aguas. Pero la tensión ya era insostenible. Cuggini se levantó, dejó su lugar en la mesa y se fue del set, mientras Moreno permaneció con el ceño fruncido. El papelón fue tan grande como inesperado. Y aunque no hubo golpes, la escena dejó expuesto un nivel de violencia alarmante.