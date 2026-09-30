La concejal de La Matanza Leila Gianni protagonizó un fuerte cruce en vivo con el periodista Esteban Trebucq durante su programa de LN+. La dirigente, que semanas atrás dejó La Libertad Avanza y conformó el bloque Las Fuerzas del Pueblo, acusó al conductor de haber recibido un “sobre enorme” y terminó levantándose de su silla y abandonando el estudio.

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El intercambio comenzó cuando Trebucq le preguntó por una imagen en la que Gianni aparece saludando al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La concejal explicó que se trató de un saludo protocolar y cuestionó que se intentara instalar otra interpretación.

“Estoy acá, diez y pico de la noche, con las zapatillas todavía embarradas para que me vengan a decir ‘yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza’”, sostuvo Gianni, en referencia a una actividad que había realizado durante el día.

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En medio de la discusión, la dirigente apuntó directamente contra el programa: “Querer instalar eso cuando se ve el sobre enorme que les han puesto, no sé de dónde para decir eso”.

🔥 “SE TE VE EL SOBRE ENORME QUE TE HAN PUESTO”



SE RECONTRA PICÓ ENTRE LEILA GIANNI Y EL PELADO TREBUCQ. ☠️



🗣️ Leila: “Querer instalar que yo estuve abrazada con Espinoza, cuando se les ve EL SOBRE ENORME QUE LES HAN PUESTO…”



🗣️ Trebucq: “No te lo voy a permitir. No voy a… pic.twitter.com/YL37hXMbjo — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) September 30, 2026

Trebucq la interrumpió y respondió: “No te voy a permitir eso”. La concejal, visiblemente molesta, retrucó: “Yo no te voy a permitir que digas pelotudeces diciendo que yo me abracé con Espinoza, yo te respetaba”.

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El periodista insistió con la pregunta sobre si había saludado al intendente y Gianni volvió a explicar que se trató de un saludo protocolar. El intercambio continuó con distintas chicanas hasta que la concejal decidió no seguir con la discusión.

“Lo del sobre lo vas a tener que responder en Tribunales, Leila”, le advirtió Trebucq.

Poco después, Gianni se levantó del sillón y abandonó el estudio, mientras se despedía del resto de los integrantes del programa.

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La explicación de Gianni después del cruce

Luego del episodio, la concejal publicó un video en X en el que explicó los motivos de su decisión de retirarse del programa y volvió a cuestionar al conductor.

“Es la primera vez que abandono un programa de televisión. ¿Sabés por qué? Porque estoy re caliente”, afirmó.

Gianni sostuvo que el cruce se produjo mientras intentaba hablar sobre la inseguridad en La Matanza y sobre un proyecto que presentó para crear una comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante.

UNA VEZ MÁS BUSCAN ENSUCIARME Y TAPAR MI TRABAJO. No se preocupen, YO SIGO TRABAJANDO, UDS OPERANDO. pic.twitter.com/9R3egFQY6k — Leila Gianni (@Leigianni) September 30, 2026

Según relató, los concejales de La Libertad Avanza no acompañaron el tratamiento sobre tablas de esa iniciativa y cuestionó que, en lugar de debatir sobre el proyecto, Trebucq haya llevado la conversación hacia su saludo con Espinoza.

“¿Cuál es el hecho de corrupción ahí?”, planteó Gianni al referirse al saludo con el intendente, al que volvió a definir como protocolar.

La dirigente también aseguró que durante esa jornada había estado con vecinos del barrio 22 de Enero, reclamando mejores condiciones de vida, y posteriormente en Ramos Mejía, juntando firmas para impulsar el proyecto de una comisión de Seguridad en La Matanza.

Sobre el final del video, Gianni retomó la advertencia que había recibido en el programa y desafió al periodista: “Sí, nos vamos a ver en Tribunales. Y quiero que vos te animes a ver cuál es el hecho de corrupción que querés deslizar. ¿Qué es lo que querés decir? Animate”.