El exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, se defendió públicamente luego de ser desplazado de su cargo por la ministra Sandra Pettovello, en medio del escándalo por la presunta toma indebida de créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios.

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A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el ahora exfuncionario sostuvo que “no cometí ningún acto ilegal” y rechazó las acusaciones que motivaron su salida del Gobierno.

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“No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, afirmó.

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La polémica se desató luego de que trascendiera que Massaccesi había gestionado un crédito hipotecario cercano a los 420 millones de pesos, uno de los montos más altos dentro de una nómina que incluye a funcionarios de distintos organismos del Estado, entre ellos el Banco Central y el propio Banco Nación.

Leandro Massaccesi junto a Sandra Pettovello.

En su descargo, el exjefe de Gabinete remarcó que la solicitud fue realizada de manera “completamente transparente” y defendió el acceso de funcionarios a este tipo de herramientas.

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“Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, argumentó según publicó Clarín.

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Además, lamentó "el desenlace intempestivo de esta situación", pero aseguró que deja el cargo "con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano". Por último, ratificó su compromiso con el actual Gobierno. "Deseo sinceramente que el Gobierno Nacional continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos", concluyó.

Massaccesi es hijo del exgobernador de Río Negro y excandidato presidencial por la UCR, Horacio Massaccesi, y su salida se da en un contexto de creciente polémica por el acceso de dirigentes a créditos otorgados por entidades estatales.