La Municipalidad de Escobar dispuso la clausura preventiva del predio donde se construye el nuevo centro de distribución de Mercado Libre en la localidad de Loma Verde, luego de que un trabajador falleciera al caer desde unos 15 metros de altura mientras realizaba tareas de montaje en la parte superior del complejo.

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La víctima fue identificada como David Ricardo Serrano, de 27 años de edad. El joven se encontraba trabajando con el equipamiento reglamentario y sujeto a un cabo de vida, un componente clave del sistema anticaídas que vincula el arnés de seguridad del operario con una línea de anclaje fijada a la estructura principal.

Presuntamente, Serrano se habría desenganchado del dispositivo para efectuar una maniobra que la propia amarra le limitaba, momento en el cual cayó al vacío por una abertura del techo, se informó desde la comuna.

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Tras el hecho, la empresa activó el protocolo de emergencia, comunicándose de inmediato con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y la Policía. Minutos más tarde acudió al lugar una unidad médica de la empresa privada Más Vida, cuyos profesionales constataron que el operario falleció en el acto como consecuencia del golpe.

En la escena intervino personal del Destacamento Policial de Loma Verde, resguardando el área a la espera de las pericias técnicas de la Policía Científica. La Justicia abrió una causa caratulada de manera preventiva como “averiguación causal de muerte” con el fin de esclarecer la mecánica exacta del accidente.

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En tanto, las autoridades municipales procedieron a la clausura precautoria de las obras para facilitar el trabajo de los peritos y verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad e higiene laboral.

Cómo es el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Loma Verde

El establecimiento será el nuevo centro logístico y de almacenamiento de la empresa, uno de los proyectos de infraestructura de mayor tamaño que se desarrollan actualmente en esa zona del corredor norte.

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El predio está localizado sobre la Colectora Este de la Panamericana, a la altura del kilómetro 58, en Loma Verde, y tendrá una superficie aproximada de 100.000 metros cuadrados.

De acuerdo con el cronograma previsto para el proyecto, su inauguración está programada para noviembre y este año se lanzó un proceso de búsqueda de trabajadores.