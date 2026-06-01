El espacio político Consolidación Argentina, que promueve a Dante Gebel como candidato para 2027, se instaló en Escobar con la concejala Mariana Huber, quien se separó de La Libertad Avanza y conformará un monobloque, al igual con lo que ocurrió en Villa Gesell.

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Huber, quien llegó a ser jefa de bloque “violeta”, expuso sus diferencias con el referente libertario de Escobar, Eduardo Gianfrancesco.

La edil publicó un extenso comunicado explicando su salida del bloque y cruzó al referente de La Libertad Avanza en el distrito. En el escrito, Huber sentenció: “He tomado la decisión de conformar un monobloque con la convicción de seguir representando, con mayor libertad y coherencia, los valores y principios que sostuve desde el primer día de mi función pública. Esta decisión nace de una convicción profunda: No me corro de los valores; me acerco a la gente”.

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“Quienes conocen mi trabajo legislativo saben que siempre defendí las mismas prioridades: transparencia, orden, trabajo, producción, empleo local, libertad de conciencia, educación, familia y atención a las necesidades reales de nuestros vecinos”, sostuvo, al tiempo que recalcó que defendió “siempre la libertad de votar con conciencia, porque representar no puede significar obedecer automáticamente”.

En tono de crítica al actual gobierno de Javier Milei, señaló: “Creo en valores y en orden. Pero en un orden que sirva para progresar. Un orden que permita trabajar, educar, invertir, producir, agregar valor a lo que generamos, fortalecer la industria, crear empleo y recuperar oportunidades para nuestras familias. Creo en una comunidad donde el esfuerzo tenga recompensa, donde la educación vuelva a abrir puertas y donde nuestros jóvenes encuentren razones para proyectar su futuro aquí”.

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Y añadió: “También creo que debemos superar una grieta que muchas veces divide más de lo que resuelve. Mientras la política queda atrapada en peleas permanentes, miles de vecinos siguen preocupados por llegar a fin de mes, sostener un comercio, conseguir empleo o darle un futuro a sus hijos. Y debemos decir algo con honestidad: después de más de 130 años de historia, no podemos naturalizar que todavía haya vecinos esperando algo tan básico como agua segura y cloacas”, aseguró la concejal.