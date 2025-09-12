Luego de los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica impulsada por el Hospital Garrahan, Ariel Sujarchuk salió a manifestar su rechazo en redes a estas medidas.

“Estas decisiones del gobierno talan el futuro de nuestro país: la salud de la niñez y la educación de la juventud. ¿Todo por mantener un supuesto equilibrio fiscal? No, son medidas que practican la crueldad, cultivan la ignorancia y vulneran derechos esenciales de millones de argentinos”, dijo Intendente de Escobar.

Además, indicó que “desfinanciar al sistema universitario y científico es un error estratégico para el desarrollo de la Argentina. En la era de la IA, la premisa de cualquier gobierno debe ser promover el conocimiento, lo que garantiza mejor calidad de vida a las nuevas generaciones”.

“Atentar contra el Garrahan es un despropósito de una magnitud tal que ni los propios se animan a defender. El presupuesto de este hospital es insignificante dentro del presupuesto nacional. Sin embargo, los beneficios para todos los argentinos son inconmensurables”, concluyó el referente del peronismo.

