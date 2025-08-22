La Intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, se refirió a la importancia del nuevo proyecto: "De un edificio abandonado, construimos uno de los centros de seguridad más modernos y tecnológicos de la Provincia de Buenos Aires. Le pusimos ESCUDO, porque representa lo que queremos hacer acá adentro. Es una muestra de que el modelo de gestión de Vicente López funciona y va un paso más adelante que el resto de las ciudades de la provincia. Desde acá, no solo vamos a velar por la seguridad, sino que también toda nuestra tecnología e inteligencia va a estar puesta al servicio de los vecinos".

Además, destacó el trabajo constante que se hace para que el municipio sea uno de los lugares más seguros del país: “Esto no es una obra aislada. Es parte de nuestro sistema integral de seguridad que tiene dos pilares concretos. Uno, mayor presencia policial en las calles. Y el segundo es la incorporación de tecnología. Toda la tecnología que fuimos incorporando y mejorando año a año. Este centro está a la altura de las mejores ciudades del mundo”, dijo.

ESCUDO se construyó sobre un terreno que estaba en desuso hace años y fue recuperado por el municipio para convertirlo en un espacio estratégico al servicio de la seguridad y los vecinos, se informó oficialmente.

