La cooperadora de una secundaria de Balcarce tuvo que lanzar un bono contribución para intentar solucionar el problema de calefacción que data del 2020. Es uno de los establecimientos educativos que más estdiantes alberga en la comuna.

“Actualmente en la mitad de las aulas y dependencias no tenemos calefacción y el dictado de clases es en forma alternada. Tuvimos que brindar clases remotas para aquellos alumnos que pasaban frío”, indicó el director de la escuela Secundaria N° 1 , Juan Carlos Poblet, según el medio La Capital.

El establecimiento educativo no tiene gas desde 2020 debido a una perdida detectada que inhabilitó el encendido de los calefactores.

Sobre los reclamos, el director expresó: “Hicimos gestiones ante el Consejo Escolar y el Intendente e inclusive concejales y ante la falta de respuestas concretas decidimos que cuando la temperatura está por debajo de los 10° C no se brinden actividades en lugares que no estén calefaccionados”.

Antes la falta de respuestas desde la cooperadora de la escuela decidieron lanzar una campaña solidaria para que los “docentes y alumnos puedan aprender y enseñar, respectivamente, gozando de una presencialidad plena y cuidada”.

“Entre todos tenemos que resolver este problema que afecta a quienes asistimos diariamente a la escuela. Los alumnos y el personal de la escuela tienen el derecho de aprender y enseñar en condiciones confortables”, contó el director.

Para colaborar con la Secundaria N° 1 se puede hacerlo a través de un bono contribución de 500 pesos o bien enviando dinero a la cuenta corriente 003527/5 del Banco Provincia a nombre de la Asociación Cooperadora de la Escuela Media N° 1 (alias JUNIO.RISA.BURRO).