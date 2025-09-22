“Terminamos lo que empezamos y cambiamos el país para siempre junto a las ideas de la libertad, o elegimos el modelo kirchnerista que ha devastado la Provincia de Buenos Aires”, lanzó José Luis Espert.

Ads

Y le apuntó a Axel Kicillof y su gente: “Han convertido a la Provincia de Buenos Aires en un baño de sangre; la actividad económica también está destruida; la gente está esclavizada pagando impuestos; IOMA está destruido; no hay educación, sino adoctrinamiento”.

Además, en declaraciones televisivas, puso el foco en el conurbano. “Este fin de semana vimos el hospital de Quilmes totalmente inundado, mientras que la Intendenta Mayra Mendoza organiza festivales y se preocupa por otras cosas”, se quejó el candidato libertario.

Ads

Dejemos al kirchnerismo atrás. Podemos hacer una Provincia mejor. Es @LLibertadAvanza o PBA seguirá en la miseria. pic.twitter.com/AsJT7BxQ1B — José Luis Espert (@jlespert) September 21, 2025

Puede interesarte

Ads