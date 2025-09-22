Espert: "El hospital de Quilmes quedó completamente inundado por las lluvias mientras Mayra Mendoza organiza festivales"
El Diputado Nacional por la Provincia, y candidato libertario para las elecciones de este 2025, disparó contra la Intendenta de Quilmes y contra el Gobernador Axel Kicillof.
“Terminamos lo que empezamos y cambiamos el país para siempre junto a las ideas de la libertad, o elegimos el modelo kirchnerista que ha devastado la Provincia de Buenos Aires”, lanzó José Luis Espert.
Y le apuntó a Axel Kicillof y su gente: “Han convertido a la Provincia de Buenos Aires en un baño de sangre; la actividad económica también está destruida; la gente está esclavizada pagando impuestos; IOMA está destruido; no hay educación, sino adoctrinamiento”.
Además, en declaraciones televisivas, puso el foco en el conurbano. “Este fin de semana vimos el hospital de Quilmes totalmente inundado, mientras que la Intendenta Mayra Mendoza organiza festivales y se preocupa por otras cosas”, se quejó el candidato libertario.
