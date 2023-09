El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, quien se integró a Juntos por el Cambio se expresó en contra del proyecto de Sergio Massa que propone eliminar el impuesto a las ganancias para la mayoría de los trabajadores.

Puede interesarte

“Sacar el impuesto a las ganancias va a traer más inflación y se va a comer toda mejora que se le pueda dar a jubilados y a trabajadores independientes”, aseveró el referente libertario a radio La Red.

En la misma línea, manifestó: “Esta gente nos quiere hacer creer a los argentinos que hay magia en la economía. No hay magia, y se lo digo al Gobierno nacional y a La Libertad Avanza que propone cosas que no existen dentro del planeta Tierra. No nos mientan más, esto va a ser más inflación”.

“Yo estoy teóricamente a favor de la baja de impuestos. Pero primero hay que cuidar el déficit fiscal, algo que la Argentina no puede tener, porque si no siempre va a tener inflación”, cerró.