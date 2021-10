Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Piparo recorrieron ayer los distritos de Zarate y Campana, acompañados por los candidatos a diputados bonaerenses por tercera sección Nahuel Sotelo y Constanza Moragues Santos, y los candidatos a concejales de Zarate Marcelo Gómez y de Campana Diego Sarna.

En el municipio bonaerense de Campana, Espert mantuvo una reunión con representantes de la Unión Industrial de Campana. Allí pudo dialogar con algunos empresarios locales. Luego, comenzaron una recorrida por comercios ubicados en la Avenida Roca. Más tarde, participaron de una reunión con gente de la UTA. Finalmente, almorzaron en el local partidario con vecinos y prensa local.

"Me estoy rompiendo el lomo recorriendo la provincia de Buenos Aires. En las generales vamos por más diputados para armar un bloque con ideas fuertes y voces fuertes, que defiendan al argentino medio que no se siente representado ya por la grieta. Me interesa mucho dejar un legado en el Congreso para que Argentina tenga un futuro menos miserable del que se avecina si sigue así", dijo.

Espert siguió camino hasta el distrito de Zarate, donde brindó una conferencia de prensa con medios locales y visitó el Hospital Regional Virgen del Carmen. Allí, tuvieron la oportunidad de dialogar con el jefe de terapia intensiva, que les manifestó el abandono y falta de insumos que padecen. Finalmente, recorrieron el Barrio Los Pomelos, donde conversó con vecinos acerca de las insalubres condiciones en las que viven.