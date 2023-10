“Javier Milei es un kirchnerismo de segunda generación o vende humo”, disparó José Luis Espert contra quien fuera su socio en los inicios de ambos en la política partidaria.

Y criticó la ideas del “libertario”: "Son propuestas que no ocurren en el planeta tierra. No son para humanos. No se dolariza sin dólares. Se cobran impuestos cuando las empresas contaminan y el Estado hace obras públicas”.

Acerca de las declaraciones en Harvard de Mauricio Macri sobre Milei, Espert aseveró: “Lo que dije es que imaginate que sos Boca y estás a punto de jugar la final con River y un compañero tuyo dice ‘si perdemos la final del domingo, el martes les cortamos el pasto’. Eso no. Porque sos bostero, vas a ganar la final”.