Luego de que los productores agropecuarios bonaerenses decidieron no pagar el impuesto inmobiliario rural hasta que las cuotas no se retrotraigan a un máximo de un 200% de aumento, el diputado de LLA redobló la apuesta y llamó a no pagar tampoco el residencial ni el aumento en las patentes.

El legislador que hace unos días recibió la bienvenida oficial a las fuerzas del cielo de la mano del propio Javier Milei, cruzó duramente a Kicillof y espetó: “El gobernador ha generado un impuestazo fenomenal y tampoco le alcanza”.

— José Luis Espert (@jlespert) March 16, 2024

“Una especie de vampiro dentro de un banco de sangre, ¿mastica plata?”, continuó y llamó a cesar en los pagos de “el aumento de patentes, inmobiliario residencial e inmobiliario rural no hay que pagarlo. Es Rebelión Fiscal con sentido común”.

El presidente salió a respaldar los dichos de Espert y apuntó: “Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad…”

Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...

— Javier Milei (@JMilei) March 16, 2024

En cuanto a la implementación de Ganancias que impulsa el Gobierno nacional, el diputado fue contundente: "Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".

"La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos (es que) no hay que pagar los impuestos", insistió Espert y concluyó: "La política se quiere fumar en pipa al pueblo. Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo".

El pasado lunes 11, los agropecuarios reunidos en Asamblea en la localidad de Salto decidieron negarse a pagar el incremento “hasta tanto no se retrotraigan las cuotas a un máximo de 200% de aumento, se restituya el descuento por buen cumplimiento y debito automático y se elimine la quinta cuota, aún sin implementar”.

Y en el mismo comunicado advirtieron que “de no verificarse una reacción favorable se ha comisionado a las autoridades rurales a convocar a una gran reacción que además contemple la situación del inmobiliario urbano y patentes”.

El documento lleva la firma de productores de Colón, Pérez Millán, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Carabellas, San Pedro, Baradero, Pergamino, Bragado, Ramallo, Capitán Sarmiento, Salto, Arrecifes y Rojas.

En defensa de Kicillof

El ministro de Desarrollo de la comunidad de la Provincia, Andrés “Cuervo” Larroque defendió la aprobación de la ley que aumenta el impuesto inmobiliario y dijo: "Era un tributo que no se actualizaba hace mucho tiempo y el aumento se ha quedado corto, ha quedado por debajo de los aumentos inflacionarios. Naturalmente, tiene que ver con un contexto muy difícil y un tributo que no se actualizaba hacía bastante tiempo”.

“Se ha hecho de esa manera, se ha buscado que tenga menos pesos y no aumentar en términos reales. Es una actualización que ha quedado por debajo. Axel Kicillof es responsable, cuida los recursos bonaerenses y estamos atravesando un momento delicado. Hace tres meses que la provincia está siendo privada de los recursos”, agregó.

Por su parte, el intendente de Castelli se subió a la pelea y señaló que “el Presidente Milei odia y quiere quebrar a Kicillof. Por ese motivo ataca a la Provincia sin importarle los docentes, la policía, los 135 municipios y los 17 millones de bonaerenses”.

El Presidente Milei quiere quebrar políticamente a @Kicillofok.

Por ese motivo ataca a la Provincia sin importarle los docentes, la policía, los 135 municipios y los 17 millones de bonaerenses.

— Francisco Echarren (@EcharrenF) March 16, 2024

“No solo le saca recursos de coparticipacion, fondos afectados sino que ahora llama a una rebelion fiscal. No le importa llevarse puesto y destruir una provincia entera. Todo una locura”, cerró Francisco Echarren.