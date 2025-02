Tras las declaraciones de José Luis Espert de competir contra Cristina Kirchner en 2025, Mayra Mendoza chicaneó en redes: “Ya te enfrentaste a la ex mandataria en 2019, te lo recuerdo: en Provincia de Buenos Aires perdiste 51,2% a 1,44%. Vas a tener que remar bastante para ganarle, porque sigue siendo la que conserva mayor intención de voto”.

“Por suerte para vos, si se eliminan las PASO, quizá esta vez llegues a la elección. No como en 2023, que te quedaste en agosto cuando eras larretista, después de haber sido mileista y antes de volver a serlo”, disparó la quilmeña.

Espert no se quedó atrás y contratacó: “Mayrita, qué amor. Repito y sostengo lo que dije: Que salga Ficha Limpia es nuestra prioridad. Me encantaría enfrentar a CFK y que ella sea la mariscal de la derrota, pero capaz que no puede competir por chorra”.

“No te alteres tanto. Alerta de Flequillo”, finalizó con ironía, en alusión a un estereotipo ideológico relativo al corte de pelo de la Jefa Municipal.