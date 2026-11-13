El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitó Mar del Plata y advirtió sobre el impacto de la crisis económica en tres actividades centrales de la ciudad: el turismo, la industria textil y la pesca. Durante su recorrida, cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y alertó por la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo.

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En el marco de su agenda por la Quinta Sección Electoral, Espinoza mantuvo encuentros con representantes de los sectores hotelero, textil y pesquero, trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También participó de una reunión con vecinos, jóvenes y mujeres de la comunidad.

Uno de los principales focos de preocupación estuvo puesto en la actividad turística, a pocas semanas del inicio de la temporada de verano. "La ocupación hotelera bajó un 50%", sostuvo Espinoza. Además, advirtió que, a principios de noviembre, todavía no había reservas para el verano. "El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para miles de familias argentinas", expresó.

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El dirigente también visitó Centomo, una empresa familiar de indumentaria con más de 40 años de trayectoria. Allí conversó con su dueña y describió el panorama de la industria textil marplatense. Según afirmó, siete de cada diez máquinas están paradas por falta de trabajo y uno de cada cinco locales cerró. También señaló que las ventas cayeron más del 50%.

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La situación del sector pesquero fue otro de los temas de la recorrida. Tras visitar la empresa Solimeno y reunirse con trabajadores portuarios, Espinoza aseguró que la actividad pasó de representar el 50% del producto bruto de Mar del Plata al 30%. También cuestionó la apertura de las importaciones y las facilidades otorgadas a embarcaciones extranjeras para obtener permisos de pesca.

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En ese contexto, el intendente de La Matanza sostuvo que Mar del Plata es una de las ciudades más afectadas por la situación económica nacional. Además, mencionó que registra un índice de desempleo del 9,9%, dos puntos por encima del promedio del país, y afirmó que solamente Rosario presenta un indicador más elevado.

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Por su parte, Débora Giorgi, secretaria de Producción de La Matanza, también cuestionó el panorama económico que encontraron durante la visita. "Nos encontramos con un panorama desolador: comercios vacíos, persianas bajas e infinidad de locales en alquiler a pocas semanas del inicio de la temporada", manifestó.

La agenda incluyó además una reunión con autoridades de la UTN de Mar del Plata, quienes advirtieron sobre una reducción del 40% en el presupuesto y la situación salarial de los docentes universitarios.

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Al finalizar la recorrida, Espinoza planteó la necesidad de construir una alternativa política al Gobierno nacional. "A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei", afirmó. En esa línea, convocó a distintos sectores políticos, productivos, sindicales, educativos y sociales a conformar "un gran frente electoral" y propuso avanzar en un nuevo plan de gobierno.