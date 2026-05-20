En el marco de una visita a la Escuela Primaria N°21 de Lomas del Mirador, Fernando Espinoza, junto a la secretaria de Educación local, Silvina Gvirtz, conversaron con las docentes, directora y los alumnos. “Con mucho esfuerzo, continuamos entregando más un millón de manuales a todas las y los (SIC) estudiantes de las escuelas de La Matanza, junto con los kits de útiles escolares, tan necesarios en el inicio del ciclo lectivo”, dijo el Intendente.

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“La inversión en educación no debe recortarse. Para nosotros, el ajuste que está haciendo el Gobierno nacional no puede llegar a las alumnas y alumnos (SIC) de La Matanza. Es una decisión política y una inversión muy importante. Este año fue especialmente difícil poder concretarla, pero estamos muy felices de haberlo logrado para todas las chicas y chicos (SIC)”, agregó.

Por último, Espinoza sostuvo: “Nosotros creemos en la inversión en educación porque representa el futuro del país. La Argentina sale adelante con el horizonte puesto en el conocimiento, con más educación y más generación de empleo para todas las argentinas y argentinos (SIC)”.

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