El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió una fábrica de Morón junto al jefe comunal local, Lucas Ghi, y alertó sobre las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas bonaerenses. Durante la visita, cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo.

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La recorrida se realizó en New Bag SRL, una empresa dedicada a la actividad industrial cuyo dueño, Roberto Sabolcki, recibió a los funcionarios. También participaron la secretaria de Producción, Débora Giorgi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar.

"Seguimos recorriendo las ciudades de la provincia de Buenos Aires, visitando esta empresa modelo que sigue funcionando a pesar del industricidio de Milei con nuestras PyMEs", expresó Espinoza. En ese marco, aseguró que "alrededor de 400 mil nuevos desocupados tiene la Argentina de Milei".

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El jefe comunal de La Matanza también se refirió a las dificultades que enfrentan los empresarios para sostener sus actividades. "No es fácil sostener una empresa en un período de la Argentina como el que estamos atravesando, donde las empresas están cada día peor y nuestros empresarios ya no saben qué hacer", sostuvo.

Por su parte, Sabolcki advirtió sobre el aumento de los costos fijos, la caída de la demanda y la suba de las tarifas, que, según indicó, aumentaron un 1.000% en los últimos tres años. El empresario también destacó el esfuerzo que implica mantener una PyME y señaló que actualmente la firma cuenta con más de 100 trabajadores de Morón, La Matanza y Moreno.

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"Cuando somos dueños de una PyME, somos dueños las 24 horas. Dejamos muchas horas acá, pero la mayor alegría es poder generar empleo", expresó.

A su turno, Lucas Ghi destacó el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas para sostener los puestos de trabajo y planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de la industria. "La etapa que viene debe poner a la industria en el eje central del desarrollo de la Argentina, junto con empresas como New Bag, que producen, generan valor y empleo", afirmó.

En el cierre de la recorrida, Espinoza volvió a cuestionar la situación económica y apuntó contra el impacto social de las políticas nacionales. "La Argentina que nos deja Milei es una Argentina donde los ricos cada día son más ricos, donde la clase media está desapareciendo y donde los trabajadores pasan a tener salarios de indigencia", manifestó.

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Finalmente, el presidente de la FAM planteó la necesidad de una recuperación de los ingresos y de la actividad productiva. "Vamos por una Argentina donde tengamos un shock salarial, donde nuestros empresarios tengan la rentabilidad que se merecen", concluyó.