La abogada querellante de los familiares en la causa del ARA San Juan, Valeria Carreras, aseguró que pedirán la detención del ex presidente quien no se presentó a la citación judicial por considerar su imputación como “arbitraria.

"Pedimos la detención de Mauricio Macri por todos los dichos que hizo en el día de ayer en su cuenta personal de twitter", afirmó Carreras a Radio 10.

Macri comunicó por Twitter la decisión de no presentarse ante el juez Bava a quien además criticó.

“El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, relató Macri desde la red social

La abogada querellante insisitó: "El espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan se realizó para darle la información a Macri".

La investigación busca determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar, a través de la AFI, los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.