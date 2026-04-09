En una sesión atravesada por fuertes cruces, el diputado nacional Pablo Juliano se pronunció en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y dejó una serie de cuestionamientos tanto al contenido del proyecto como al proceso legislativo.

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El legislador radical apuntó en primer lugar contra las audiencias públicas, a las que consideró insuficientes. “Nos perdimos la oportunidad de escribir un renglón importante en la historia de este Congreso”, sostuvo, y denunció que la participación de más de 100 mil personas “fue a parar al tacho”.

En esa línea, afirmó que el proceso estuvo “viciado” y que no cumplió con estándares internacionales. “No fue inclusiva, no fue accesible, no se explicaron los criterios de selección”, enumeró, y agregó que esto afecta la legitimidad del debate ambiental.

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Juliano también rechazó el argumento de que la reforma fortalece el federalismo y defendió el rol del Congreso en la regulación ambiental. Recordó que la Constitución establece presupuestos mínimos de protección que deben regir en todo el país y citó fallos de la Corte Suprema para sostener su postura. “Este Congreso no solo está facultado, está obligado a garantizar un piso ambiental común”, remarcó.

Además, advirtió sobre una contradicción reciente del propio Parlamento. Señaló que, mientras se avanzaba con esta reforma, el Congreso aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que impide reducir estándares ambientales para fomentar inversiones. “Un mes no duró esa coherencia”, ironizó.

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El diputado también cuestionó el argumento económico a favor de la iniciativa. Aseguró que la ley vigente no impidió el crecimiento del sector minero y respaldó su planteo con datos de exportaciones. “Esta ley no dificultaba el desarrollo ni la generación de divisas”, afirmó.

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En otro tramo, alertó sobre los efectos que puede tener la reforma en términos de seguridad jurídica. “Lo peor que le puede pasar a un país es regar de inseguridad jurídica”, sostuvo, y apuntó contra intereses particulares: “Lobistas baratos están poniendo en riesgo a todo el sector”.

Sobre el cierre, dejó su definición más contundente: “Esta aprobación nace inconstitucional”, advirtió, y remarcó que el proyecto podría derivar en conflictos legales y en incumplimientos de compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

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La reforma de la Ley de Glaciares fue finalmente aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.