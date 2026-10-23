Tras el sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, en la causa $Libra, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025, el mandatario celebró la decisión.

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A través de las redes sociales, Milei se preguntó: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”.

En la resolución dictada por Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de todos los investigados, el magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas y aplicó el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación.

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El fallo también benefició al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros participantes vinculados con el proyecto. La investigación examinó posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR? La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre. Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos. A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! — Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026

A través de la su cuenta en la red social X, Milei también señaló que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”.

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“Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre. Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”, agregó.

Y volvió a cargar contra el periodismo apuntando que “a los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose”, concluyó.

Reacciones en la oposición

Sabrina Selva, Unión por la Patria (diputada e impulsora de la comisión investigadora del caso $Libra)

La estafa son jueces y fiscales como estos en Comodoro Py. Y hasta que eso no cambie, no va a haber democracia plena en la Argentina.



LA IMPUNIDAD ES TOTAL. Primero el fiscal Taiano paralizó más de un año entero la causa. Después le aprobaron el pliego para jueza a la esposa del juez que tenía a cargo la investigación (Martínez de Giorgi). Acto seguido, apartaron a las querellas que venían impulsando la causa judicial. Una semana después, nombraron jueza a la esposa del juez que hoy decide dictar el sobreseimiento de todos los involucrados. Podrán haber zafado de esta estafa Milei y su hermana, pero no van a zafar de seguir estafando a los argentinos. LA ESTAFA SON JUECES Y FISCALES COMO ESTOS EN COMODORO PY. Y hasta que eso no cambie, no va a haber democracia plena en la Argentina. — Sabrina Selva (@SabriSelva) October 23, 2026

Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica (expresidente de la comisión investigadora del caso $Libra)

Escondieron y desecharon pruebas y trabaron todo avance en la investigación. Es por eso que el mes pasado terminaron de excluir a los querellantes para que hoy se haga muy difícil apelar la decisión que tomaron.

$LIBRA: Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa. https://t.co/zLusGGekWB — maxi ferraro (@maxiferraro) October 23, 2026

Juan Grabois, Unión por la Patria

Una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial.

El sobreseimiento de los Milei y de toda la caterva de estafadores de la causa $LIBRA es una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial. Se les ven los hilos: primero se encargaron de sacar del medio a las querellas que veníamos impulsando la causa porque Taiano, quien tenía que oficiar de fiscal, obraba de abogado defensor. Una vez que nos sacaron de encima, tuvieron vía libre para consumar su maniobra y garantizar la impunidad de Milei y su séquito de estafadores. Es tan grotesco todo que fue el mismo fiscal, y no los abogados defensores, el que pidió el sobreseimiento. Son la casta más rancia y servil al poder. — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 23, 2026