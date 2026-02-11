El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la movilización contra la reforma laboral que se debate en el Senado y encabezó la columna de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Desde el lugar de la protesta, cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y denunció presuntas presiones para conseguir su aprobación.

Ads

En diálogo con Radio con Vos, el mandatario bonaerense afirmó: “Yo creo que esta reforma laboral la armaron con una serie de amenazas y extorsiones a diferentes sectores”. Según sostuvo, el núcleo de la iniciativa implica “la pérdida de las condiciones del trabajo y de los derechos de los trabajadores”.

Críticas por presiones a provincias y legisladores

Kicillof aseguró que el oficialismo negoció modificaciones en el texto para sumar apoyos en el Congreso. “Lo que han ido haciendo es decir ‘bueno, sacamos lo que le quita recursos a las provincias y así conseguimos los votos’, es un proceso de extorsión y por eso nuestra presencia acá”, expresó al justificar su participación en la marcha.

Ads

El gobernador también reveló que mantuvo encuentros con otros mandatarios provinciales y con representantes sindicales para analizar el escenario. “Nosotros tuvimos una reunión el otro día, yo y otros cinco gobernadores más junto con la CGT, planteándole que nosotros no venimos por la nuestra, y que nadie va a ganar de esta forma”, señaló.

En ese marco, cuestionó los mecanismos utilizados por el Gobierno libertario para avanzar con su agenda legislativa y sostuvo que algunos sectores acompañan las iniciativas oficiales a cambio de beneficios. “Evitan perder algunos y así es como el Gobierno ha generado sus victorias”, afirmó.

Ads

Además, apuntó contra acuerdos que —según dijo— se sellan por fuera del debate público: “Vaya uno a saber los casos como Kueider, y todos los mecanismos por los cuales, además ahora de manera obscena y visible, votan leyes que si preguntás legislador por legislador, no están de acuerdo, pero dicen ‘bueno, con esto capaz nos da un poco de obra pública’”.

“No es modernización, es un retroceso”

A través de sus redes sociales, Kicillof también fijó postura sobre el proyecto que se trata en la Cámara alta. En su cuenta oficial, publicó:

“La reforma laboral que se trata hoy en el Senado no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores.”

El mandatario bonaerense advirtió además sobre el impacto financiero que, según su visión, podría tener la iniciativa en las provincias y cuestionó la dinámica política que rodea el debate. “Así generan un Estado muy difícil desde lo financiero y después con eso van a conseguir los votos, pero la gran pregunta es quién está de acuerdo con esto y quién está dispuesto a plantarse ante una extorsión de tal magnitud”, concluyó.

Ads

La sesión en el Senado se desarrolla en medio de protestas y movilizaciones frente al Congreso, mientras el oficialismo busca avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa.