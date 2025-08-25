El ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, lanzó durísimas críticas al gobierno nacional durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la Casa de Gobierno bonaerense, acompañado por los ministros Nicolás Kreplak (Salud) y Alberto Sileoni (Educación). “Estamos ante el gobierno más corrupto de la historia, y además a cielo abierto”, afirmó al referirse a las múltiples denuncias que involucran a funcionarios nacionales.

Bianco vinculó los casos recientes de corrupción con la situación económica que atraviesan los sectores productivos. Puso como ejemplo lo ocurrido en Mar del Plata, donde el frigorífico Ostramar, dedicado al procesamiento de pescado, anunció su cierre definitivo dejando a 50 trabajadores sin empleo. “El sector productivo marplatense está muy golpeado, habría que preguntarle al intendente por qué se alineó a un gobierno cuyas políticas están destrozando el aparato productivo de la ciudad”, sostuvo.

El funcionario también se detuvo en lo que definió como “un caso de corrupción gravísimo y obsceno” en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde salieron a la luz audios de su exdirector, Diego Spagnolo, detallando cómo se repartían las coimas en la compra de medicamentos y tratamientos. “Se han encontrado sobres con dinero, instrucciones de entrega y hasta una máquina de contar billetes. Esto muestra una crueldad enorme, porque el sector de la discapacidad fue uno de los más golpeados por los recortes”, señaló.

En ese sentido, Bianco repasó una lista de denuncias que, según dijo, “muestran un patrón”: desde la “criptoestafa de la memecoin Libra” que vinculó al presidente, hasta supuestas coimas en el PAMI, contratos del Banco Nación con empresas ligadas a la familia Menem, ingreso irregular de valijas con dinero en un avión privado, sobornos en Anses Chaco y la “venta de candidaturas” en La Libertad Avanza.

“Esta vez lo que se conoció es más grave, porque involucra directamente a la Secretaría General de la Presidencia y al propio presidente, que estaba al tanto de la operatoria a través de su amigo personal, el abogado Spagnolo. Probablemente empezó la descomposición”, remató.

