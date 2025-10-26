La jornada electoral del domingo 26 de octubre concluyó con una declaración optimista de Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia. Desde el búnker ubicado en el Hotel Libertador, en pleno centro porteño, Milei expresó: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”. Acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza por La Rioja, la dirigente celebró la implementación de la Boleta Única de Papel, destacando que “no tuvimos ninguna queja” y calificó su implementación como “un logro de este gobierno”.

Karina Milei: "Estamos muy contentos. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos por primera vez. No tuvimos ninguna queja con la BUP y eso es un logro de este Gobierno" pic.twitter.com/x8oFHOz1Dx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 26, 2025

La jornada electoral transcurrió sin incidentes y con una participación ciudadana que, según fuentes del partido, alcanzó el 66% del padrón, la más baja desde la vuelta de la democracia. En cuanto a los resultados, La Libertad Avanza se mostró optimista, anticipando una diferencia de alrededor de cinco puntos porcentuales sobre el kirchnerismo a nivel nacional. Sin embargo, desde el oficialismo advirtieron que estos números eran preliminares y debían “tomarse con pinzas”.

La expectativa también se centró en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo anticipaba una reducción significativa de la brecha respecto al kirchnerismo, pasando de 13 puntos en septiembre a alrededor de 5 o 6 puntos en esta elección. En el búnker, además de Karina Milei y Martín Menem, estuvieron presentes otros dirigentes clave, como Sebastián Pareja y Pilar Ramírez, responsables del armado bonaerense y porteño, respectivamente.

La jornada electoral también estuvo marcada por la llegada del presidente Javier Milei al búnker pasadas las 19:00. A su arribo, saludó a un grupo de seguidores y se unió al equipo para seguir el escrutinio en tiempo real. En el ambiente se percibía un clima de optimismo y cautela, con dirigentes y militantes atentos a los primeros resultados oficiales.

