La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense, presidida por la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria), trató distintos proyectos vinculados a discapacidad, derechos laborales y protección social. Entre las iniciativas que recibieron aprobación por unanimidad se destacan una que contempla la reducción de la jornada laboral para estatales que tengan a su cargo personas con discapacidad y otra que propone incorporar una Hora Silenciosa en las oficinas públicas provinciales.

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La primera iniciativa, impulsada por el exsenador Marcelo Feliú (Fuerza Patria), establece un régimen de reducción horaria para el personal comprendido en la Ley 10.430 que tenga a su cargo el cuidado de personas con discapacidad. La propuesta contempla disminuir la jornada cuando la participación del trabajador resulte significativamente necesaria para brindar cuidados, apoyos o acompañamiento que favorezcan la autonomía y la participación plena de la persona con discapacidad. El proyecto obtuvo aprobación unánime, con modificaciones.

Por otra parte, también recibió aprobación unánime una iniciativa de la exsenadora Aldana Ahumada que modifica la Ley 14.191, que establece el Sistema de Protección Integral para las Personas que Padecen Trastornos Generalizados del Desarrollo.

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La propuesta incorpora la denominada Hora Silenciosa en las oficinas estatales provinciales que cuenten con atención al público. Se trata de una hora semanal durante la cual deberán reducirse los estímulos sensoriales para facilitar el acceso de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de quienes presentan alteraciones en el procesamiento sensorial.

Otros proyectos sobre derechos laborales

Durante la reunión, la comisión también dio despacho favorable por mayoría a un proyecto del diputado Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) que declara personalidad destacada post mortem a Saúl Edolver Ubaldini, histórico dirigente sindical y referente del movimiento obrero argentino.

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Asimismo, se aprobaron por mayoría dos proyectos de declaración presentados por la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria). El primero expresa el beneplácito por el Convenio sobre los Peligros Biológicos en el Entorno de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado el 13 de junio de 2025. El segundo manifiesta el beneplácito por el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, aprobado por ese organismo internacional el 12 de junio de 2026.

En tanto, quedó en estudio una iniciativa de la senadora Mónica Macha (Fuerza Patria) que propone establecer un régimen para la actividad del cuidado domiciliario terapéutico y/o polivalente en la provincia de Buenos Aires. El proyecto busca profesionalizar y jerarquizar la tarea mediante programas de capacitación y la creación de un Registro Provincial de trabajadores y trabajadoras del sector.

De la reunión de la comisión del Senado participaron legisladores de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Unión y Libertad, tanto de manera presencial como virtual.

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Por último, se tomó conocimiento de dos comunicaciones: una de la Municipalidad de Coronel Pringles, que expresa su rechazo a la reforma previsional de trabajadores docentes y estatales, y otra del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, que adhiere al proyecto de declaración F-737/26-27, referido a la actualización de la información de la base BABEPRO.