Franco Colapinto sigue rompiendo barreras en la Fórmula 1. En apenas su segunda carrera en la categoría, el joven piloto argentino de 20 años consiguió un impresionante octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, lo que le permitió sumar sus primeros 4 puntos en la temporada, un logro que no se veía desde Carlos Reutemann hace más de 40 años.

Tras la carrera, Colapinto compartió su emoción: "Muy feliz, en especial por el equipo, porque sé el trabajo que hicieron. En mi segunda carrera ya estar con los dos autos en los puntos es algo que no esperábamos, pero es muy positivo. Estoy demostrando que la confianza que pusieron en mí fue bien colocada, puedo tener buenos resultados y estar al nivel de Alex (Albon)", expresó el piloto argentino, visiblemente emocionado.

El piloto de Williams también relató las dificultades que enfrentó durante la carrera, especialmente con el manejo de los neumáticos: "Nunca pude meter las gomas duras en temperatura y eso me complicó mucho. Tenía mucho 'graining' en las delanteras y el auto iba muy de trompa, me costaba acelerar y no podía rotar bien en mitad de curva", explicó. Sin embargo, cuando el equipo le indicó que empezara a apretar, las gomas respondieron mejor y eso le permitió mantener a Lewis Hamilton detrás por varias vueltas.

La estrategia de Williams fue clave en este resultado. Colapinto fue el primero en ingresar a boxes en la vuelta 11, cuando le montaron neumáticos duros. Aunque su compañero Alex Albon tuvo una estrategia diferente y llegó al séptimo puesto, Franco destacó la labor del equipo: "La estrategia de Alex era más rápida con las gomas duras al final, pero controlé bien las mías y al final mantuvimos a Hamilton atrás. Fue una carrera muy positiva".

El joven piloto bonaerense también resaltó el gran esfuerzo del equipo para arreglar su auto después de un accidente durante las prácticas: "Hicieron un trabajo increíble este fin de semana, arreglaron el auto y todo el esfuerzo dio frutos. Es solo el comienzo de mi segunda carrera y van a venir muchas más, pero estoy muy contento con cómo empezamos".

Colapinto cerró con una reflexión sobre lo que viene: "Este fin de semana fue un sueño hecho realidad. Es un gran comienzo y nos deja muy ilusionados para lo que viene", concluyó.

El australiano Oscar Piastri, a bordo de su McLaren, se llevó la victoria en una carrera repleta de emociones y giros inesperados, pero Colapinto dejó su huella al convertirse en el primer argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 desde Reutemann, escribiendo un nuevo capítulo para la historia del automovilismo nacional.