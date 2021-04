El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, conmovió este miércoles al mundo de la política al anunciar por intermedio de sus redes sociales que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Se trata de una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla", señaló el legislador luego de que en diciembre del año pasado se viralizó un video suyo en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación.

"Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los sintomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confio en éll. No me voy a mover de donde estoy", dijo.

Sobre mi estado de salud pic.twitter.com/sPte7V2vZz — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) April 28, 2021

Bullrich, que en las elecciones legislativas de 2017 se impuso sobre Cristina Kirchner por 382.626 votos, aseguró que seguirá en sus funciones: "Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico. Hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Soy parte de algo mucho más grande que yo y mi vocación de servicio está intacta".

"Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo dificil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte", indicó el exministro de Educación de la Nación, quien sostuvo: "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafio me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor".

Por último, subrayó: "Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo. Agradezco de nuevo todas las oraciones y muestras de cariño a lo largo de estos meses. Sé que cuento con todos ustedes para esta nueva etapa de mi vida. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir, también, se trata de darle para adelante".