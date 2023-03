Para conmemorar este 8M, la Provincia organizó un encuentro especial en la capital bonaerense, con un mega evento a realizarse el próximo sábado 11. Fecha estipulada también para el acto a celebrarse en Avellaneda, en el marco del operativo clamor por la candidatura de Cristina Fernández en las próximas elecciones.

En este contexto, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, en diálogo con LaNoticia1.com, se refirió al impulso que el feminismo tomó en los últimos años en cada localidad bonaerense y habló de lo “estigmatizante y violento de género” que resulta la proscripción a la Vicepresidenta.

En el marco de una nueva conmemoración de la Mujer trabajadora ¿qué análisis le merece la denuncia de la Vicepresidenta ante la Organización de Estados Americanos?

“Nosotras necesitamos que se vea con toda claridad que no es que Cristina no quiere ser candidata, es la principal electora que hay en Argentina, la que más intención de voto tiene y la siguen atacando. No es solo estigmatizante y violento de género, lo que se acaba de denunciar a la comisión de la OEA”.

“Ellas han dado un alerta en cómo han visto que en Argentina crece la violencia política, en América Latina y el ataque a las mujeres particularmente. Es la principal líder y no podemos permitir esto una vez más. Ya lo vivimos, las proscripciones políticas en la Argentina y han sido para dar como respuestas, años de dolor, de sufrimiento de nuestro pueblo, de conculcación de derechos.”

La ministra que, participará del #11M Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la ciudad de La Plata adelantó a este medio que pasadas las 17 horas, ella junto a una gran parte de las organizaciones presentes, partirán a sumarse a “ese ‘Luche y Vuelve’, tan importante empezar con una fuerte campaña de lucha para denunciar y cortar la proscripción contra Cristina”.

Cabe destacar que es el lema de la convocatoria de la dirigencia kirchnerista junto al slogan junto a la frase "Cristina 2023", y en este sentido Díaz expresó que "Nosotras necesitamos que se vea con toda claridad que no es que Cristina no quiere ser candidata, es la principal electora que hay en Argentina, la que más intención de voto tiene y la siguen atacando".

¿Cuáles son las expectativas del “Luche y Vuelve” vinculadas con el empoderamiento feminista?

“Es por nuestra democracia, plantear estrategias de defensa de Cristina, así que yo creo que después del acto de Avellaneda, se conformarán mesas distritales, espacios multisectoriales. Las mujeres seguramente también, vamos a tener ámbitos de encuentro y convocatoria en cada territorio, para denunciar y para cortar la proscripción de Cristina".

¿Qué evaluación hace del movimiento feminista en los municipios bonaerenses? Sobre todo, con las reivindicaciones históricas obtenidas en los últimos años, ¿hubo un nuevo impulso?

“El feminismo ha logrado permear todo el conjunto social y sobre todo, no tanto desde el Ni Una Menos del 2015, sobre todo a partir de la marea verde del 2018, esa fuerza que ha conmovido a las juventudes, a todos los sectores sociales y a todas las localidades. Yo, a cada localidad de la provincia que voy, así tenga siete mil ocho mil habitantes, o cientos de miles, como las más grandes, hay colectivas feministas organizadas como movimiento, y eso tiene expresiones, partidarias o no".

“Movimiento social e identidades políticas. Lo que pasa es que el feminismo reconoce que el kirchnerismo, y este Gobierno, con el aborto legal, con la construcción de los ministerios en la Provincia y en la Nación, es un proyecto político que tiene a la agenda feminista como una agenda importante de gestión, entonces hay siempre un diálogo importante entre feminismo y Frente de Todos y kirchnerismo”.

Cuéntenos un poco sobre el evento del 11M a realizarse en La Plata.

“El 11 de marzo vamos a tener una gran jornada que es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocando a la ciudadanía a compartir lo que es la presencia de más de tres años de políticas de género. Vamos a tener la presencia de 20 ministerios y organismos que van a hacer propuestas además muy interactivas, de diálogo con la ciudadanía de las políticas que se llevan adelante en transporte, en turismo, en trabajo, niñeces. Así que bueno, eso va a ser muy interesante lo que se va a producir. Vamos a tener fútbol femenino desde las 11 de la mañana. Van a estar sobre la calle 54 los distintos ministerios con el fulbito de las mujeres que está tomando mucha potencia también”.



“Y después vamos a tener batucadas murgas, expresiones artísticas, seguramente tendremos unas palabras y se va a cerrar con música. Este arte de las mujeres que también tiene tanta fuerza y pontencia: Eruka Sativa, Carmen Pastrana y va a cerrar la Joaqui, así que tenemos a las pibas muy convocadas para venir al evento”.