Por Ramiro Pablo Gómez

El Doctor Conrado Estol es un prestigioso neurólogo de reconocimiento mundial. En entrevista con LaNoticia1.com abordamos la actualidad de la pandemia en un contexto de suba de contagios. El médico explicó las condiciones que tendrían qur darse para que el pico llegue en septiembre.

El especialista remarcó el bajo número de testeos y lo comparó con otros países para justificar su punto de vista científico. Estol expresó su desacuerdo con las manifestaciones públicas en este contexto, recordó el caso suscedio en Estados Unidos tras el asesinato de Geroge Floyd y la protesta anti máscaras de Madrid. Felicitó al pueblo argentino por su comportamiento individual pero señaló algunas falencias. Por último, dejó datos preocupantes sobre las secuelas post COVID-19.

- Pasamos los 150 días de pandemia y los contagios van en aumento. La vacuna está confirmada para el año que viene asique faltan largos meses. ¿Qué medidas se pueden tomar en lo inmediato para bajar la curva y de esa manera llegar al famoso pico?

Reafirmando lo que dijiste, los contagios aumentan, estamos casi en 300 mil, en el puesto 14 del mundo después de haber pasado a Pakistán, vamos a superar a Arabia Saudita, que no es ningún logro, y quedaríamos 13 al lado del Reino Unido en número de contagiados y preocupa. El número claramente está aumentando. El número fluctúa y por eso hay que tomar siete días promedio. Creo que esta semana vamos a ver que se consolida en 7 mil y pico hacia 8 mil. Es lo que debería pasar, no es augurar nada malo, es la tendencia.

Según los cálculos de la Universidad de Washington en Estados Unidos confirmó habría un aumento de contagios hasta mediados de septiembre haciendo un modelo para la Argentina. Eso si se cumplen ciertas medidas porque si uno actúa como México o Brasil puede tener aumentos hasta febrero pero si Argentina siguiera un camino bueno sería hasta mediados de septiembre y ahí se daría el famoso pico, el máximo número de contagiados en un día, y a partir de ese momento empezaría a bajar.

Todos sabemos que debemos hacer. Exactamente cuándo y cómo, depende de cada país. Las tres herramientas que más controlan esto son primero el barbijo, el uso de mascara que tapa nariz y boca pero hecho bien, usado bien, todo el tiempo que se está afuera de la casa. Acordémonos que en países nórdicos donde no se usaba, como Dinamarca, la primera Ministra ordenó que en el transporte público se use, antes era solo en aeropuertos. Junto con la distancia física de dos metros y la higiene, los tomó como una sola herramienta. Todo el mundo tiene que hacerlo y depende de la gente.

La segunda es el aislamiento. Nueva Zelanda cerró el país y durante cinco semanas la cuarentena fue total, era un país fantasma y lo alargaron dos semanas más un poco más relajada. Ahora la ciudad de Auckland, la mas densa, está teniendo casos que no llegan a 100 pero han cerrado la ciudad. En el extremo opuesto EEUU, Brasil, México, sin cuarentena, un desastre absoluto, una devastación. Para cada país la forma y la dosis es distinta. Taiwan y Hong Kong no hicieron aislamiento y tuvieron poquísimas muertes con otras herramientas.

La tercera es el testeo. No hay un país en el mundo que sin testeo haya controlado la pandemia. Japón es el único que la controló con pocos testeos por razones muy particulares aunque ahora está teniendo unos brotes. Los países que hacen pocos testeos tienen una versión peor, el nuestro es un ejemplo

- Hace unos días el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán dijo que estaban haciendo 9 mil testeos por día y que eso significaba un crecimiento del 400% con respecto al mes anterior. ¿Por qué no hacen más testeos? ¿Es una limitación de infraestructura o una decisión política sanitaria?

Que aumente 400% no se cuánto significa. Si algo que es muy poco aumenta 600% por ahí sigue sin ser significativo. Hay que ver desde que base aumentás algo. Para las 14 millones de personas que hay en el conurbano esa cantidad de testeos que menciona, aunque sea un aumento grande en porcentaje, sigue siendo absolutamente insuficiente. Todos los días hay 30%, 40%, 50% de positivos, y eso marca que es insuficiente. Idealmente menos del 5% tiene que ser positivo para saber que la controlaste. En Nueva York si fueras esta noche verías que la calle está llena de gente sin barbijo. El porcentaje de positividad de test de PCR, que hacen decenas de miles por día, solo en esa ciudad es menos del 1%.

Con respecto a por qué no hacen más, eso no lo puedo contestar. He escuchado la pregunta un millón de veces, he buscado la respuesta otro millón y no la tengo. Creo que con una logística aplicada y una organización sofisticada se podría, ya que si hay laboratorios donde podés pedir un turno, te lo dan, te haces el test y al otro día te dan el resultado, eso quiere decir que no están saturados. Evidentemente no hay una coordinación público privada óptima para hacer el máximo posible. Uruguay y Chile hicieron muchos más que nosotros. Cualquiera que lee la literatura sabe que una inmensa cantidad de tests son fundamentales. Por la cantidad de contactos que hay por día se va haciendo tarde. Con 6 mil o 7 mil diarios no hay chance que encuentren a los contactos, es una cuestión física.

- ¿Siempre estamos a tiempo de mejorar ese ítem?

Sí, siempre. El Presidente hace lo que sugiere el grupo de asesores y ha advertido "cuidado señores, ustedes no están haciendo una cuarentena". Estoy de acuerdo con él y la decisión del aislamiento la tomó temprano. Ahora, sin empezar a juzgar ni a criticar, sino mirando para adelante siempre, la pandemia no está controlada luego de cinco meses. Pocos en el mundo pueden decir eso. Consideraría cambiar, ver una alternativa. Agregar otras disciplinas ademas de los infectólogos. Matemática, estadística, actuarios, otros médicos especialistas en otras áreas.

- Hablado de subas de contagios, este lunes hay una manifestación denominada 17A convocada al obelisco por la presidenta el PRO, Patricia Bullrich, Elisa Carrio, el actor Luis Brandoni por citar figuras representativas. Sin entrar en la cuestión política ¿Qué opinas de una metodología de protesta pública en este contexto actual de suba de casos?

Me parece que todos tenemos nuestras ideas políticas. Algunos tienen una ideología más fuerte que otros pero si hay un ejemplo donde no hay que mezclar ciencia con política es este. Estados Unidos es un mal ejemplo de eso. Cuando leí que en Madrid se juntaron miles para protestar contra el uso de máscara, me pareció una barbaridad, que sea contra la máscara por este tema de la libertad individual. Es lo mismo que se pueda manejar alcoholizado porque es una libertad individual y no es así. Si manejas alcoholizado podes matar a otros y si no usas máscara, también.

No es el momento para cualquier tipo de reunión y mucho menos en un país con aumento de contagios. Si esto sucediera en Alemania, en Nueva Zelanda que esta teniendo casos en Auckland o en los países de oriente que han controlado la pandemia, tendría mucho cuidado. La muerte de Floyd en Estados Unidos ocurre el 25 de mayo y después hay una serie de manifestaciones. De haber estado en una meseta durante ochenta días pasó a un empinado ascenso que mantuvo durante semanas y ahora tiene mil muertos por día. Tiene mucho que ver con esas manifestaciones. No parece una buena idea una manifestación en una región donde están aumentando los casos

- Si siguen subiendo los casos y el sistema de salud se carga ¿Hay que tomar medidas drásticas de retroceso?

Un extremo del ejemplo bueno sería Alemania. Siempre tuvieron 12 mil camas de terapia intensiva durante el pico. Cuando cayeron los contagios se quedaron con 6 mil camas de emergencia. En países emergentes que no tienen esa solidez del sistema de salud, uno sabe que es frágil por más que digan "agregamos camas" o "nos hemos fortalecido". ¿Cuánto se puede fortalecer un sistema de salud endeble? Tendría cuidado y por eso quizás Alberto Fernández habló del botón rojo. Le preocupa el aumento de contagios y sabe que en un extremo de 8 mil o 10 mil contagios no se puede descartar un aislamiento estricto más allá de que la gente lo acepte o no, se haga o no. Si los casos siguen aumentando no se pueden quedar mirando y habría que tomar alternativas drásticas. El sistema de salud no va a tolerar un aumento de infectados diarios mayor al actual.

- Ya pasaron 5 meses que se puso en juego el comportamiento social basado en la responsabilidad individual. Una primera etapa de educación, una segunda de incorporación y tercera etapa de aplicación individual. ¿Qué medidas de seguridad personal hay que mantener de forma determinante y cuales habría que ajustar?

Primero hay que felicitar a la gente después de tanto tiempo y a una población que no le sobra como en un país rico, de altos ingresos donde el concepto de pobreza es diferente. En los países emergentes hay que felicitar a la gente ya que la mayoría ha acatado. Aquí, a diferencia de otros países del hemisferio, se adaptó lo de la máscara y el acatamiento está muy bien.

Con respecto al aislamiento algunos han salido sin permiso y la gente tiene que entender que hay un riesgo ya que si bien ha habido contagios y muertes no mucha gente la vio de cerca. En Madrid tenían miedo porque muchos conocían a alguien que había muerto y no tenían noventa años o factores de riesgo sino que eran más jóvenes. Deberían entender que el virus afecta a todo el mundo, puede enfermar seriamente a chicos, puede matar gente joven, puede dejar secuelas.

Mantengamos la distancia, no nos juntemos con quien no hay que hacerlo y usen máscara todo el tiempo.,

- ¿El COVID-19 puede dejar secuelas neurológicas, cardíacas y/o respiratorias?

Hay gente que lleva 3 o 4 meses de recuperada y notan que se agitan o no se concentran y eso es un problema que se llama el cerebro con niebla, problemas de coordinación, inflamación cardíaca. Se ha visto fibrosis pulmonar que es preocupante porque no sé si es reversible. Los estudios confirman que esto no era una gripecita sino un virus muy dañino, infinitamente mayor al de la gripe. Incluso los asintomáticos puede llegar a tener secuelas lo cual le agrega carga al problema de la enfermedad y a la importancia de controlar la pandemia lo antes posible.