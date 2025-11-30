Con su habitual mística copera, Estudiantes de La Plata volvió a mostrar carácter en los momentos decisivos y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2025. El equipo de Eduardo Domínguez venció 1-0 a Central Córdoba, en Santiago del Estero, gracias a un golazo de Tiago Palacios, y quedó a un paso de la gran final.

Ads

El Pincha, que había clasificado a los playoffs de manera agónica —octavo en su zona y favorecido por otros resultados—, ahora atraviesa un envión anímico que lo vuelve candidato. El próximo fin de semana jugará otra vez como visitante, pero podría hacerlo prácticamente a pocas cuadras de 1 y 57, según el rival que le toque.

⏱️ ¡FINAL! 🔚 ¡ESTAMOS EN SEMIFINALES DEL TORNEO CLAUSURA! 💪#TorneoBetano Clausura 2025

Seguilo en vivo por TNT Sports Premium

Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/WPIVLaOzHw pic.twitter.com/YOgaOpaXvn — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 30, 2025

La definición de su contrincante llega este lunes a las 17.30, cuando Barracas Central reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio que lleva el nombre del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La posible semifinal se anticipa con morbo: Si gana el 'Lobo' habrá un clásico platense histórico. Y si vence Barracas, sería el reencuentro entre el club presidido por Juan Sebastián Verón y la cúpula de AFA tras los cruces públicos por la sanción de seis meses por el polémico pasillo a Rosario Central.

Ads

Del otro lado del cuadro, el panorama es igual de competitivo pero sin esa carga política. Boca, Argentinos Juniors, Racing y Tigre disputan el otro boleto a la definición del certamen, que se jugará el sábado 13 de diciembre nuevamente en Santiago del Estero.

Que lo llevan adentro 💪🏻❤️🇦🇹 pic.twitter.com/YAQAZ3wUfR — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 30, 2025

Este domingo a las 18.30, Boca recibirá en la Bombonera a Argentinos Juniors. Los dirigidos por Claudio Úbeda vienen de eliminar a Talleres con un 2-0, mientras que el Bicho hizo lo propio ante Vélez, también por dos goles de diferencia.

Ads

El último semifinalista se resolverá el lunes a las 21.30, cuando Racing reciba a Tigre en el Cilindro de Avellaneda. Los de Gustavo Costas llegan entonados tras ganarle un partido vibrante a River, 3-2 sobre la hora. El Matador, séptimo en la Zona A, sorprendió al dejar afuera a Lanús como visitante y ahora buscará otro golpe grande ante la Academia.