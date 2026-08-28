La Justicia declaró extinguida por prescripción la acción penal en una causa iniciado en el partido de Puán en la que Alberto Martín Del Valle, de 56 años, estaba acusado de abuso sexual agravado contra una niña que tenía 11 años al momento de los hechos, ocurridos en 2009. El hombre había estado 14 años prófugo y cayó detenido hace pocos días en Florencio Varela.

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La resolución fue dictada por el juez de garantías, Guillermo Mércuri, luego de analizar nuevamente la vigencia de la acción penal. La Cámara había revocado una decisión anterior y ordenado profundizar la verificación de los antecedentes del acusado. La Fiscalía y la representación de la particular damnificada habían planteado que la acción penal continuaba vigente.

Sin embargo, la decisión no implica su libertad. El hombre continúa detenido en el marco de otra investigación por cuatro hechos vinculados al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, caso que deberá definir la justicia de garantías en un plazo de 15 días, según publicó Canal Siete de Bahía Blanca.

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Del Valle fue detenido en Florencio Varela tras permanecer prófugo de la Justicia desde marzo de 2012, acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando ella tenía 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto clandestino.

Durante la investigación se incorporaron declaraciones testimoniales, una entrevista en Cámara Gesell, informes médicos y psicológicos y otras medidas de prueba. La causa también contemplaba una acusación por aborto en grado de tentativa.

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El juzgado consideró que, de acuerdo con la legislación vigente al momento de los hechos, no correspondía aplicar de manera retroactiva las modificaciones posteriores que ampliaron el plazo de prescripción para los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad.

En ese sentido, la resolución sostuvo que el principio de legalidad impide aplicar retroactivamente una legislación más gravosa para el imputado.