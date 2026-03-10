Lorena González del Valle, recordada por haber sido la primera eliminada en la historia de Gran Hermano Argentina, reveló que fue pareja de Alberto Fernández y que durante la pandemia lo llamó para pedirle ayuda por obras que su empresa tenía paralizadas. Según contó, ese contacto derivó en gestiones oficiales y, posteriormente, en la adjudicación de obras públicas vinculadas al plan Procrear.

La ex participante del reality relató la situación en una entrevista en el streaming Border, donde aseguró que su empresa constructora, Niro Construye SA, terminó ganando al menos cuatro licitaciones para desarrollar viviendas del programa nacional.

Durante la charla recordó que atravesaba una situación económica complicada cuando decidió comunicarse con el entonces mandatario. “Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?”, contó que le dijo. Según su relato, el presidente la recibió para escuchar su planteo por obras detenidas.

De acuerdo a su versión, Fernández la derivó con el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien analizó la situación de la empresa y le sugirió presentarse a licitaciones vinculadas al plan de viviendas.

“Nos presentamos a varias obras. Trabajamos día y noche con los pliegos y terminamos ganando cuatro”, afirmó González durante la entrevista.

Las obras adjudicadas incluyeron desarrollos habitacionales en distintos distritos bonaerenses. Según información difundida por la propia empresa, Niro Construye participó en la construcción de 240 viviendas en Esteban Echeverría, 512 en Wilde, partido de Avellaneda, además de proyectos habitacionales en Piñeyro (Avellaneda) y obras en otros municipios como Luján y Martín Coronado (Tres de Febrero).

González también se refirió a su relación personal con el ex presidente y sostuvo que durante ese tiempo ella creía ser su pareja. “Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. Para mí, yo era su novia”, afirmó.

En la entrevista, además, reconoció que haber recurrido a Fernández para pedir ayuda laboral fue una decisión difícil. “Me rebajé”, dijo entre lágrimas al recordar ese momento.

Pese a haber obtenido las licitaciones, la empresaria aseguró que los proyectos no terminaron siendo un buen negocio para su compañía y que incluso quedaron pagos pendientes por parte del Estado.