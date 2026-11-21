La situación de salud de Hugo Omar Curto, histórico dirigente del peronismo bonaerense y exintendente de Tres de Febrero, generó muestras de preocupación y solidaridad en el ámbito político y sindical. El senador bonaerense Mario Ishii y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tres de Febrero difundieron mensajes de apoyo y convocaron a acompañarlo en este difícil momento.

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A través de una publicación, Ishii le expresó su afecto al exjefe comunal y destacó su trayectoria dentro del Movimiento Justicialista. También recordó su paso por la dirigencia sindical de la UOM y su compromiso político a lo largo de los años.

"Sos un ejemplo de compañero de nuestro Movimiento Justicialista", manifestó el dirigente, quien además pidió por su pronta recuperación y envió fuerzas a sus familiares.

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En la misma línea, desde la UOM de Tres de Febrero difundieron un comunicado en el que convocaron a realizar una cadena de oración por el dirigente metalúrgico y peronista.

"Está atravesando una delicada situación de salud", señalaron desde la organización sindical, al tiempo que expresaron su acompañamiento a Curto y a sus seres queridos. "Fuerza compañero, no estás solo. Todos estamos rezando por vos", concluyeron.

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La trayectoria política y sindical de Hugo Curto

Curto es una de las figuras históricas del peronismo de Tres de Febrero. Su recorrido sindical comenzó en la Unión Obrera Metalúrgica, donde en 1983 se desempeñó como tesorero.

En 1991 llegó a la intendencia de Tres de Febrero y construyó una extensa carrera política al frente del municipio. Fue reelegido en 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011, acumulando seis períodos consecutivos como jefe comunal.

Su figura tuvo una fuerte influencia en la política del distrito y en la estructura del justicialismo bonaerense.

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La causa del Vacunatorio VIP

En paralelo a su delicado estado de salud, Curto también aparece mencionado en la investigación judicial conocida como la causa del Vacunatorio VIP, que analiza el presunto otorgamiento irregular de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.

El expediente involucra a 34 imputados y busca determinar si existió un desvío de dosis que debían estar destinadas a los grupos prioritarios establecidos durante la emergencia sanitaria.

En el marco de esa investigación, se inició el tramo final de las declaraciones indagatorias, que incluye también a Eduardo y Chiche Duhalde y al exministro de Defensa Jorge Taiana.