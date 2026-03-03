Ezequiel Galli, estará al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli.

“Me convocaron desde Gobierno Nacional”, señaló Galli y agregó: “Agradezco la confianza del Presidente, Javier Milei; de la Secretaria General, Karina Milei; y del Ministro del Interior, Diego Santilli”.

El dirigente detalló al portal Séptima Sección que el área tiene rango de Subsecretaría. “Voy a estar trabajando con la misión encomendada al Ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”, explicó.

“Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”, añadió.

Cabe recordar que en la última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre, Galli ocupó el tercer lugar en la lista de candidatos a senadores provinciales de La Libertad Avanza, detrás de Alejandro Speroni y María Celeste Arouxet, donde el peronismo se impuso con comodidad.

