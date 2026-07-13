Expectativa en el Gobierno por la inflación de junio: El Indec da a conocer la cifra oficial este martes
Tras la desaceleración de los indicadores en abril y mayo, en Casa Rosada esperan que la tendencia siga siendo a la baja.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, y desde el Gobierno de Javier Milei esperan perforar el piso del 2% para seguir apuntalando el relato del correcto rumbo económico.
Días atrás, el Ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó la desaceleración en la suba de precios y aseguró que la gestión trabaja para que “la gente se pueda quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando”.
A su vez, como mostró LaNoticia1.com, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) proyectó un IPC del 2% tanto para junio como para julio. Según el informe de la autoridad monetaria, la inflación mensual recién perforará el piso de los dos puntos a partir de agosto.
Las mediciones atribuyen esta moderación a la estabilidad en alimentos y a un ritmo de actualización tarifaria más gradual frente a las subas de principios de año.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión