El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, y desde el Gobierno de Javier Milei esperan perforar el piso del 2% para seguir apuntalando el relato del correcto rumbo económico.

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Días atrás, el Ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó la desaceleración en la suba de precios y aseguró que la gestión trabaja para que “la gente se pueda quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando”.

A su vez, como mostró LaNoticia1.com, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) proyectó un IPC del 2% tanto para junio como para julio. Según el informe de la autoridad monetaria, la inflación mensual recién perforará el piso de los dos puntos a partir de agosto.

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Las mediciones atribuyen esta moderación a la estabilidad en alimentos y a un ritmo de actualización tarifaria más gradual frente a las subas de principios de año.

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