El presidente Javier Milei volvió a cruzar públicamente al sindicalismo y esta vez eligió como blanco a Facundo Moyano, luego del escándalo que protagonizó el exdiputado junto a su pareja, Candela Arizaga, a comienzos de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Ads

El mandatario compartió en su cuenta de Instagram un meme con una frase que apuntó directamente contra el exlegislador y su padre, el histórico dirigente sindical Hugo Moyano.

“Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre”, dice la imagen publicada por Milei.

La expresión hace referencia al relato que Facundo Moyano dio públicamente sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo semidesnuda y con sus capacidades alteradas por la zona de Avenida del Libertador, mientras el exdiputado iba detrás de ella.

Ads

En un primer momento, Moyano fue detenido por la Policía por una presunta privación ilegítima de la libertad, aunque posteriormente recuperó la libertad y negó que hubiera existido una situación de violencia de género.

La versión de Facundo Moyano

Días después del episodio, el exdiputado rompió el silencio en una entrevista televisiva y dio su versión de lo ocurrido. Según relató, Arizaga había llevado drogas al departamento y sufrió un “brote psicótico fuertísimo”.

Ads

Moyano también aseguró que la joven sufrió un “paro cardíaco”, por lo que, según su relato, comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y pidió al encargado del edificio que se comunicara con el 911.

Puede interesarte

La situación había generado distintas especulaciones sobre una posible situación de violencia, aunque esa hipótesis fue descartada públicamente por ambos integrantes de la pareja.

Arizaga, una modelo rosarina de 23 años, también contó su versión del episodio y aseguró que tenía su “propia droga” y que no había existido una discusión con Moyano.

Ads

“Sentí que me perseguían cosas, como que alucinaba. Mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado, yo quería huir”, explicó la joven.

Con su publicación, Milei volvió a poner el episodio en el centro de la escena y aprovechó para ironizar sobre el apellido Moyano y su histórica relación con las medidas de fuerza sindicales.