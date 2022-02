La secretaría de Energía de la Nación, que dirige el neuquino Darío Martínez, apelará el fallo que suspendió la exploración petrolera en el Mar Argentino al plantear que "la exploración y la producción Offshore es segura, no contamina y no perjudica la fauna marina".

Este viernes se conoció un fallo de la Justicia Federal de Mar del Plata que ordenó paralizar la prospección sísmica a la que autorizó el Gobierno de Alberto Fernández. La empresa que está a cargo de hacer la exploración petrolera es la noruega Equinor.

"Somos respetuosos de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada, y estamos convencidos que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina, y por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad", dijo Martínez.

El funcionario adelantó que se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración están analizando el fallo y preparando la presentación judicial correspondiente.

La decisión judicial que tomó el juez federal Santiago Martín, a cargo del Juzgado 2 de Mar del Plata, fue a raíz de la presentación hecha por organizaciones ambientalistas y el intendente Guillermo Montenegro. Uno de los peligros que se argumenta es lo que puede pasar con la ballena franca si se avanza con el proyecto.

El Gobierno nacional autorizó el pasado 30 de diciembre a la empresa Equinor y sus socias YPF y Shell a realizar la exploración sísmica de tres bloques offshore ubicados a 300 y 400 kilómetros de las costas, frente a la ciudad de Mar del Plata.