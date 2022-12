Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, dialogó con LaNoticia1.com de los temas ambientales que preocupan en nuestro territorio. La ley de Humedales no fue sancionada y apuntó contra los lobbies empresario que son representados por legisladores nacionales. Además, considero que el proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa marplatense “es una decisión absolutamente equivocada”.

“Si algún día el ambiente o sus temas comienzan a votar, ahí pueden cambiar las cosas. Hasta que estos temas no sean significativos en términos de votos, difícil que se cambie”

- Primero quiero que nos cuentes la importancia de los humedales para el ecosistema para que la sociedad entienda porque es urgente legislar sobre ellos

Los humedales son territorios que están a lo largo de todo el país. Esos humedales tienen un sustrato de agua por debajo, aunque no se vea, su conformación es acuosa y a partir de ahí prestan muchos servicios ecosistémicos y sociales. Son una fuente de biodiversidad. Hay lugares como los Esteros del Ibera que es el sitio donde más cantidad de peces y aves habitan en la Argentina o tienen su migración. Después también cumplen servicios contra las inundaciones, regulación de recursos hídricos, posibilidades de realizar diversas actividades que en otros territorios no se pueden hacer. Hay en el litoral, en el norte argentino, por ejemplo los salares, en la región de cuyo, en la Patagonia, en Ushuaia, en la Provincia de Buenos Aires.

A nivel mundial han desaparecido más del 80% y en Argentina estamos en un proceso de degradación muy fuerte por la presión de carácter económico y lo que nosotros llamamos las actividades antrópicas tanto del sector agropecuario como inmobiliario.

-¿Puede ser que este desconocimiento sobre lo que son los humedales haga que parte de la sociedad los vea como tierras de descarte?

Si claro, por supuesto. Es la cultura que tenemos de conquistar todo territorio donde tiene que ser urbanizado o monetizado. Por lo que significación la valoración económica un humedal es un pantano o una tierra que hay que rellenar. Las consecuencias de rellenar o cambiar su estructura ni siquiera las vamos a conocer. Imaginemos que en la zona de Riachuelo hacemos urbanizaciones. Lo que vamos a hacer después es acelerar un proceso de inundación cuando el agua llegue y no pueda ser absorbida por ese terreno.

-Va a pasar otro año más sin que la ley de humedales sea efectivamente ley. En este sentido en los últimos 10 años se presentaron proyectos pero ninguno prospero. Mauricio Macri prometió una ley y no cumplió y podemos decir que el Frente de Todos hasta ahora tampoco, ¿Por qué?

Por diversas razones. Este año tomamos mucha consciencia de lo que significa el riesgo de perder los humedales cuando se prendió fuego la provincia de Corrientes. Se prendió fuego un humedal, ese fuego extraño que se prendía por debajo de la tierra, algo incompresible para mucha gente.

Antes los lobbies eran más explícitos. Aparecía el sector inmobiliario y paraba la ley. Ahora lo hacen a través de lo que llamo el federalismo ambiental de suma cero. Salen representantes de Provincia a decir que ellos tienen la mayor protección y no necesitan una ley nacional pero las Provincias no hablan por sí mismas sino por los lobbies. Antes el lobby estaba más a cara abierta y ahora a través de los representantes provinciales. Los dos logran el mismo objetivo, que no se proteja. En definitiva, deberían ser los responsables de lo que les suceda a los humedales.

-¿Eso es lo que se llama lobby legislativo?

Si. Antes era bastante abierto porque se hacían sesiones y aparecían los representantes del agro a expresar sus razones. Ahora lo hacen a través de legisladores que dicen que en su provincia se protege más el ambiente de lo que lo haría una ley nacional. Yo me preguntaría, si la provincia tal tiene protegidos los humedales que le importa si va a haber una ley nacional que proteja al resto. Es incoherente.

-Es decir, que los diputados y senadores provinciales votados por el pueblo están legislando para intereses particulares

Claramente, en este caso no hay ninguna duda. Cuesta muchísimo sancionar una ley ambiental. Voy a mencionar tres casos; ley de bosques, ley nacional de glaciares y esta ley. Ninguna de estas tuvo un proceso de menos de cinco años para ser sancionada y después tienen un proceso que es la implementación. En el caso de humedales se había logrado un dictamen unificado que fue apoyado por más de 500 organizaciones y que un diputado de Formosa, Buryaile, se encargó de tirarlo abajo con el lobby agropecuario.

-En la respuesta a los lobbies hay grieta o no. Quiero decir, ¿hay espacios políticos que responden más o menos a estas presiones?

En el caso se humedales se había conformado una alianza bastante positiva entre el oficialismo y oposición. Lo que pasa que después la política se mezcla y la oposición pretende que nada suceda hasta que eventualmente sean gobierno a futuro y la discusión se empasta.

-¿Tenemos chances de que el año que viene se sancione?

Si hacemos una lectura de lo que son los años legislativos te diría que este es el año que se perdió porque el año que viene tenemos elecciones nacionales y el Congreso no va a funcionar. Argentina funciona un año si, cuando no hay elecciones y un año no, cuando las hay. Igual esto no tiene que hacer mermar las fuerzas en post de la ley porque lo que sucedió al final es que se quería sostener un dictamen de comisión muy reformado y lavado que si hubiese sido aprobado iba a ser una normativa que no era conveniente. Hay que seguir trabajando por una normativa sólida.

-El ministro de ambiente nacional de Juan Cabandie y no está formado en ambiente. El anterior fue el rabino Bergman y tampoco estaba formado en ambiente. Haciendo una metáfora futbolera, ¿es como poner al 2 de 9 o puede gestionar bien igual aunque no venga de ese campo?

A mí no me gusta personalizar. Diría lo siguiente, en áreas que a la política le interesan hay expertos. En energía generalmente es un energético, en ambiente puede pasar que sea un abogado, aunque también importa el volumen político que tiene. En ambiente históricamente quienes están a cargo no viene de la expertise ambiental lo que significa que es una área que funciona como un especie de premio que se le da a algún aliado o a alguien que hay que reconocer. Eso nos lleva a lo más importante, la agenda ambiental no tiene una necesidad preponderante en la gestión pública. Aparece cuando la crisis llega a tal nivel, como que se te prenda una provincia completa y el tema pasa al primer plano pero en las peores condiciones porque ante un incendio de tal magnitud es difícil tomar las decisiones adecuadas, lo único que importa es apagarlo, después el problema sigue existiendo.

La agenda ambiental hay que instalarla en el tiempo. Para nosotros es un tema importante. Argentina es un país muy rico en biodiversidad, vive de sus recursos naturales y es necesario que tenga buenas políticas pero además ahora se sumó el cambio climático y eso va a significar que se tengan que tomar decisiones, no las que vos quieras como país sino las que el mundo te vaya indicando. Sin lugar a dudas hay que estar preparado y ojala que lleguen a ese lugar de gobierno sean personas que hayan tenido un recorrido.

-Como sabrás a 300 km de las costas de Mar del Plata hay un proyecto para exploración petrolera. La justicia acaba de levantar una cautelar y parece que seguirá adelante. Desde el gobierno bonaerense dijeron que es un proyecto estratégico para la Provincia. ¿Qué te parece este proyecto?

Esa es una declaración de marketing. La Provincia no va a obtener absolutamente nada por ese proyecto porque se desarrolla fuera del límite jurisdiccional de la Provincia. El Mar Argentino de la costa hasta las 12 millas es jurisdicción provincial pero este proyecto está en jurisdiccional nacional. Ahí hay una cuestión de marketing, hay que apoyar una decisión del gobierno nacional, perfecto lo aplaudo a quien haya hecho esa declaración pero no es verdad. La Provincia no va a recibir nada, cero.

Cuando nos dicen que las represas del rio San Cruz son muy importantes para esa provincia es otra mentira. Santa Cruz no va a recibir ni un solo megawatt de lo que se produzca ahí. Va a recibir unos pocos sueldos de las personas que van a operar la represa.

Corrida la cuestión de ese lado, diría que es una decisión del gobierno nacional. Para mi es una decisión absolutamente equivocada porque estamos expandiendo la frontera de los hidrocarburos a un lugar sumamente riesgoso y donde la Argentina no es competitiva. No es competitiva en el petróleo offshore. En nuestra región es competitivo Surinam, países del Caribe que tienen una cuenta 90 veces más grande que la nuestra. De hecho, en estos días se conoció que el barco de Equinor que iba a venir a hacer la prospección, iba a hacer el trabajo de verificar esas cuencas, se fue para el Caribe, porque los negocios están ahí.

Argentina está haciendo un esfuerzo que no le va a dar resultados y puede generar mucho daño. Ojala, que si esto no lo pudimos parar por medio de la justicia, los podamos parar por las condiciones económicas.

-En términos más globales ambientales. La ciudadanía hace pequeñas acciones de reciclaje por ejemplo para cuidar el ambiente y no chocar el planeta pero los mayores contaminantes son las potencias de EEUU y China. Si seguimos con estas acciones individuales pero esas potencias no cambian sus formas de contaminar, ¿el planeta se choca igual?

No creo que las acciones de las personas por si mismas puedan cambiar pero tampoco lo van a hacer solo de los estados. Tienen que ser las dos cosas en conjunto. La lucha contra el clima es global, no hay uno que tiene que hacer algo y todos los demás tenemos que mirar como si fuéramos espectadores. Como personas tenemos que seguir cada vez más convencidos que podemos hacer la diferencia porque además de generar acciones nos cambia la consciencia y eso es muy importante. Si algún día el ambiente o sus temas comienzan a votar, ahí pueden cambiar las cosas. Hasta que estos temas no sean significativos en términos de votos, difícil que se cambie.