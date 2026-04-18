La interna en La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta, esta vez en redes sociales, con un fuerte cruce entre la diputada nacional Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini, en medio de un clima político enrarecido por denuncias y movimientos judiciales.

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El enfrentamiento se dio luego de que la Justicia citara a indagatoria a 11 tuiteros por presuntas amenazas contra el legislador oficialista Sebastián Pareja, un hecho que agitó aún más la tensión dentro del oficialismo.

No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es… — DAN (@GordoDan_) April 17, 2026

Todo comenzó cuando Parisini, cercano al armado político vinculado a Santiago Caputo, cuestionó la postura de algunos sectores del espacio. En ese contexto, Lemoine salió al cruce con un mensaje directo: “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé”.

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La respuesta no tardó en llegar. El influencer redobló la apuesta y defendió su posicionamiento: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”.

Pero el punto más álgido del cruce llegó cuando Parisini le marcó límites a la diputada: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

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Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap. Te mando un abrazo. — DAN (@GordoDan_) April 17, 2026

El episodio dejó al descubierto las tensiones internas en el oficialismo, que ya no se limitan a los pasillos de la Casa Rosada sino que se trasladan al terreno público, con dirigentes y referentes cruzándose abiertamente en redes sociales.

Mientras tanto, puertas adentro del Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezó reuniones con la mesa política para definir la estrategia legislativa en medio de este escenario de creciente conflictividad.