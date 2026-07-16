El triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, no solo desató festejos en todo el país. También expuso una nueva y fuerte interna dentro del oficialismo nacional. En las últimas horas se filtró un intercambio de mensajes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que dejó al descubierto profundas diferencias políticas y personales.

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Según publicó Clarín, la discusión comenzó cuando Villarruel le escribió a Bullrich para pedirle que se suspendiera la sesión prevista para este jueves, al considerar que los senadores debían permanecer en sus provincias tras la clasificación de Argentina a la final y porque rechazaba uno de los proyectos centrales de la agenda oficialista.

La vicepresidenta cuestionó especialmente la iniciativa sobre la propiedad de tierras y lanzó una de las frases más duras del intercambio: "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial? Para vender el país".

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¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Bullrich respondió que el objetivo era "cambiar el país", lo que derivó en un cruce cada vez más áspero. Villarruel acusó al oficialismo de no defender la integridad territorial y lanzó: "Por eso tu sobrina sale con que las Malvinas no son argentinas", en referencia a declaraciones de la diputada Sabrina Ajmechet.

La discusión escaló rápidamente. Villarruel sostuvo que el Gobierno "está cerrando pymes", que "la gente no tiene para comer" y acusó a sus compañeros de gestión de "querer rifar el país". Bullrich, por su parte, defendió las políticas del Ejecutivo y aseguró que los argentinos "quieren progresar y no ser más subdesarrollados, populistas y pobres".

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Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando la senadora libertaria le respondió a la vicepresidenta con un tajante: "¡Si no te gusta, renunciá!".

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

Lejos de terminar allí, Villarruel replicó que ella también fue elegida por el voto popular y calificó a Bullrich como "parásito y casta", además de acusarla de impulsar la ley "por obsecuente". La legisladora oficialista cerró el intercambio comparándose con Lionel Messi: "Los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales".

Desde el entorno de Bullrich minimizaron el episodio y aseguraron que la sesión de este jueves se realizará con quórum suficiente. Además, sostuvieron que Villarruel mantiene una postura "nacionalista antigua" y reiteraron que la vicepresidenta rechaza el proyecto por considerarlo una norma que "entrega el país".

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La filtración de los chats vuelve a dejar en evidencia las tensiones entre Villarruel y el núcleo duro del Gobierno, una relación que atraviesa uno de sus momentos de mayor confrontación pública desde el inicio de la gestión.