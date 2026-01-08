La compañía multinacional de papas fritas congeladas Lamb Weston decidió cerrar su planta ubicada en la localidad de Munro, Vicente López.

Ads

El pasado mes de octubre, en plena campaña electoral, la compañía inauguró una nueva planta en el Parque Industrial Mar del Plata, con un anuncio de inversión de 320 millones de dólares. Esa unidad estará orientada principalmente a la exportación.

A través de un comunicado, la empresa informó que “Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata”. Según explicó, la decisión forma parte de una estrategia para “mejorar la rentabilidad y la eficiencia” de la operación.

Ads

El plan de le fabricante deja 100 personas sin trabajo. Desde la firma aseguraron que los trabajadores despedidos recibirán las indemnizaciones "de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales”, señalaron.

Con el cierre de Munro, Lamb Weston mantendrá únicamente la planta de Mar del Plata, ubicada en un predio de más de 18 hectáreas. Allí prevé producir unas 120.000 toneladas de papas fritas, 4.200 toneladas de puré en escamas y 1.850 toneladas de fécula de papa.

Ads

Puede interesarte