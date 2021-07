Durante una entrevista con matutino porteño, Facundo Manes lanzó un dardo envenado a su rival en la interna de Juntos, Diego Santilli, así como al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El candidato de la UCR planteó la pulseada contra el colorado como una pelea desigual. "Esta interna es David contra Goliat. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", disparó.

Los picantes dichos de Manes no fueron ignorados desde el ala más dura del macrismo. En las últimas horas, al cruce del neurocientífico salió Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales de PRO y aliado de María Eugenia Vidal y Larreta en la interna de la coalición opositora.

"Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", arremetió el exministro de Seguridad de Vidal, para cuestionar los dichos de Manes y acusarlo de favoreces al kirchnerismo.

Por lo bajo, desde varios sectores de la oposición mostraron su descontento con este cortocircuito interno dentro de Juntos. Algunos dirigentes cambiemitas y analistas políticos sostuvieron -off the record- que este enfrentamiento no hace más que favorecer al oficialismo.