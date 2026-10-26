Facundo Moyano celebró el triunfo de Lula y en redes lo destrozaron: "Correte que vas a arruinar todo, volvé al sótano"
El dirigente sindical marplatense felicitó al presidente brasileño tras su victoria electoral, pero recibió una catarata de críticas y burlas en X. "Dejá, Facu, no ayudes que no hace falta", le respondió un usuario.
Facundo Moyano celebró el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil con un mensaje de apoyo al mandatario, pero la publicación terminó convirtiéndose en blanco de críticas y burlas en las redes sociales.
“Hermoso lo de este hombre. Los pueblos no se equivocan. Fuerza @LulaOficial y a todos los hermanos brasileños”, escribió el dirigente sindical en su cuenta de X, junto a las banderas de Brasil y un corazón.
Sin embargo, la publicación recibió numerosas respuestas críticas. El usuario @ilfabiodelmar fue directo: “Dejá facu, no ayudes que no hace falta”. En la misma línea, @EExitoso85421 lanzó: “Córrete que vas a arruinar todo, volvé al sótano que seguimos en carrera”.
Otros usuarios apuntaron contra la trayectoria de Moyano y su vínculo familiar con el líder sindical Hugo Moyano. @Araik55983197 le preguntó: “¿Te dijo lo mismo que a Bolsonaro? El primer trabajo te lo dio tu papá”.
Por su parte, @Ant52672153Jose cuestionó sus privilegios familiares y escribió: “Te creíste que tu vida es tu vida por mérito y no por el papi?”. En su mensaje, también comparó la situación política brasileña con la argentina y mencionó al presidente Javier Milei.
Las críticas también llegaron desde otros perfiles. @christian1988ok escribió: “Todos los muertos vivientes defensores de los trabajadores ... aparecen de golpe”, mientras que @mxgs_p disparó: “Lumpen, no ensucies la imagen de Lula”.
En tanto, @LgMaiu cuestionó a quienes respaldaron al mandatario brasileño: “Ah Bue la gente que apoya a Lula es una más impresentable que la otra”. Otra usuaria, @pilirzz, ironizó: “Habrás festejado fuerte...”.
De esta manera, el mensaje con el que Moyano buscó celebrar la victoria de Lula derivó en una seguidilla de respuestas en X, con cuestionamientos políticos, burlas y referencias a su historia familiar.
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