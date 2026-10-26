Facundo Moyano celebró el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil con un mensaje de apoyo al mandatario, pero la publicación terminó convirtiéndose en blanco de críticas y burlas en las redes sociales.

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“Hermoso lo de este hombre. Los pueblos no se equivocan. Fuerza @LulaOficial y a todos los hermanos brasileños”, escribió el dirigente sindical en su cuenta de X, junto a las banderas de Brasil y un corazón.

@Facundo_Moyano @LulaOficial Dejá facu, no ayudes que no hace falta — bostero de la costa 🇦🇷⚜️ (@ilfabiodelmar) October 26, 2026

Sin embargo, la publicación recibió numerosas respuestas críticas. El usuario @ilfabiodelmar fue directo: “Dejá facu, no ayudes que no hace falta”. En la misma línea, @EExitoso85421 lanzó: “Córrete que vas a arruinar todo, volvé al sótano que seguimos en carrera”.

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Otros usuarios apuntaron contra la trayectoria de Moyano y su vínculo familiar con el líder sindical Hugo Moyano. @Araik55983197 le preguntó: “¿Te dijo lo mismo que a Bolsonaro? El primer trabajo te lo dio tu papá”.

@Facundo_Moyano @LulaOficial Córrete que vas a arruinar todo, volvé al sótano que seguimos en carrera — El_exitoso (@EExitoso85421) October 26, 2026

Por su parte, @Ant52672153Jose cuestionó sus privilegios familiares y escribió: “Te creíste que tu vida es tu vida por mérito y no por el papi?”. En su mensaje, también comparó la situación política brasileña con la argentina y mencionó al presidente Javier Milei.

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Las críticas también llegaron desde otros perfiles. @christian1988ok escribió: “Todos los muertos vivientes defensores de los trabajadores ... aparecen de golpe”, mientras que @mxgs_p disparó: “Lumpen, no ensucies la imagen de Lula”.

@Facundo_Moyano @LulaOficial Te dijo lo mismo que a Bolsonaro? el primer trabajo te lo dió tú papá.. — Forastero (@Araik55983197) October 26, 2026

En tanto, @LgMaiu cuestionó a quienes respaldaron al mandatario brasileño: “Ah Bue la gente que apoya a Lula es una más impresentable que la otra”. Otra usuaria, @pilirzz, ironizó: “Habrás festejado fuerte...”.

De esta manera, el mensaje con el que Moyano buscó celebrar la victoria de Lula derivó en una seguidilla de respuestas en X, con cuestionamientos políticos, burlas y referencias a su historia familiar.